Nhà đầu tư rút khỏi dự án Trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì?

Tập đoàn Đèo Cả, MIK Group đã rút khỏi liên danh nhà đầu tư "siêu dự án" Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850.000 tỷ đồng. Đại diện UBND TP Hà Nội vừa có ý kiến về việc này.

Ngày 29/12, cho ý kiến về một số nhà đầu tư đã dừng tham gia Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết do dự án được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội nên trong quá trình thực hiện dự án, liên danh nhà đầu tư có thể thêm hoặc bớt thành viên nhà đầu tư là hoàn toàn bình thường, không vi phạm quy định.

Trong công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc trên, MIK Group nêu rằng doanh nghiệp (DN) đã làm việc với các nhà đầu tư trong liên danh và thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh, không tiếp tục tham gia thực hiện Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hình ảnh thiết kế Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng ở thời điểm đầu tháng 12/2025.

Với toàn bộ phần quyền lợi và nghĩa vụ đã thỏa thuận, MIK Group cho biết, đơn vị chuyển nhượng toàn bộ cho Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Công ty Đại Quang Minh - đơn vị đứng đầu liên danh).

Đánh giá về dự án, MIK Group cho biết, dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm của thành phố, có quy mô lớn nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan. “Đến nay liên danh các nhà đầu tư là những tập đoàn hàng đầu, có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm để từng bước thực hiện dự án. Việc MIK Group rút khỏi liên danh các nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng tới việc thi công và tiến độ dự án” - MIK Group thông tin.

Trước đó, ngày 17/12 (trước lễ khởi công dự án 2 ngày - PV) Tập đoàn Đèo Cả là doanh nghiệp đầu tiên đưa ra phương án thực hiện dự án cũng có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc dừng dự án.

Trả lời báo chí sau đó, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả - cho biết, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án "ngàn năm có một", Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị đặt những "viên gạch" đầu tiên giúp Trục Đại lộ cảnh quan chính thức được khởi động sau nhiều năm nằm trên giấy. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan và chủ quan, Tập đoàn Đèo Cả xin dừng việc tiếp tục thực hiện dự án.

Trục cảnh quan đi qua các khu vực bãi sông Hồng được dự án đầu tư, quy hoạch lại.

Ngày 29/12, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết dự án Trục đại lộ Cảnh quan sông Hồng đang có hai đơn vị quản lý nhà nước và thực hiện dự án, bao gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, thuộc UBND TP Hà Nội - đơn vị quản lý nhà nước tại dự án; liên danh nhà đầu tư cho Công ty Đại Quang Minh đứng đầu.

“Hiện liên danh nhà đầu tư vẫn đang thực hiện dự án theo tiến độ và kế hoạch công việc đã cam kết, việc một số doanh nghiệp có tên tuổi rút khỏi liên danh nhà đầu tư, không ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện và quy mô dự án” - đại diện UBND TP. Hà Nội cho hay.