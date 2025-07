Phường đông dân nhất TP.HCM sắp di dời KCN để nhường đất cho nhà ở

Sau khi sắp xếp, Phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Dĩ An, phường An Bình, các khu phố Đông Tác, Tân Long, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Chiêu Liêu, Chiêu A của phường Tân Đông Hiệp.