Toàn cảnh nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Chiều 11/10, không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I diễn ra sôi nổi. Các cổng chào tại Học viện Cán bộ TP.HCM được trang trí theo hướng tối giản nhưng vẫn giữ được sự trang trọng.
Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hệ thống tổ chức Đảng tại TP.HCM được sắp xếp lại theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả. Đại hội sẽ tập trung đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong giai đoạn 2025-2030 nhằm tối ưu hóa nguồn lực và cụ thể hóa các động lực tăng trưởng, với quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (phải), Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (giữa), kiểm tra công tác chuẩn bị cho triển lãm Báo chí - Xuất bản trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM.
Khu vực triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM đang dần hoàn thiện với nhiều ấn phẩm đặc sắc. Triển lãm sẽ khai mạc vào sáng 13/10.
Bên cạnh đó, không gian triển lãm công nghệ, chuyển đổi số và trưng bày thành tựu phát triển đô thị được bố trí tại khu vực đại hội, tạo điểm nhấn trực quan và thể hiện tinh thần đổi mới mà thành phố đang theo đuổi.
Hội trường chính của Học viện Cán bộ TP.HCM, nơi diễn ra các hoạt động của đại hội, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Hội trường có sức chứa khoảng 1.000 người.
Đại hội năm nay được tổ chức theo hướng hiện đại hóa, không sử dụng tài liệu giấy, ngoại trừ các văn kiện mật. Trong ảnh là máy tính bảng để các đại biểu tra cứu tài liệu, tham gia thảo luận và biểu quyết.
Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13-15/10 với sự tham dự của 550 đại biểu. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10.
Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM và 3 điểm cầu tại khu vực Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đặc khu Côn Đảo.
4 robot chào mừng kèm màn hình tra cứu thông tin đại hội được đặt tại sảnh trước, phục vụ đại biểu, người tham dự.
Cũng trong chiều 11/10, các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội được tổng duyệt, sẵn sàng cho ngày khai mạc sắp tới.