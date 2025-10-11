Toàn cảnh nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hệ thống tổ chức Đảng tại TP.HCM được sắp xếp lại theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả. Đại hội sẽ tập trung đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong giai đoạn 2025-2030 nhằm tối ưu hóa nguồn lực và cụ thể hóa các động lực tăng trưởng, với quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo .