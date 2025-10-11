Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toàn cảnh nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

  • Thứ bảy, 11/10/2025 22:10 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Hiện, công tác chuẩn bị cho đại hội và nhiều hoạt động bên lề khác đang diễn ra sôi nổi.

dai hoi dang bo TP.HCM anh 1

Chiều 11/10, không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I diễn ra sôi nổi. Các cổng chào tại Học viện Cán bộ TP.HCM được trang trí theo hướng tối giản nhưng vẫn giữ được sự trang trọng.

dai hoi dang bo TP.HCM anh 2

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hệ thống tổ chức Đảng tại TP.HCM được sắp xếp lại theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả. Đại hội sẽ tập trung đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong giai đoạn 2025-2030 nhằm tối ưu hóa nguồn lực và cụ thể hóa các động lực tăng trưởng, với quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 3

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (phải), Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (giữa), kiểm tra công tác chuẩn bị cho triển lãm Báo chí - Xuất bản trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 4

Khu vực triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM đang dần hoàn thiện với nhiều ấn phẩm đặc sắc. Triển lãm sẽ khai mạc vào sáng 13/10.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 5

Bên cạnh đó, không gian triển lãm công nghệ, chuyển đổi số và trưng bày thành tựu phát triển đô thị được bố trí tại khu vực đại hội, tạo điểm nhấn trực quan và thể hiện tinh thần đổi mới mà thành phố đang theo đuổi.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 6

Hội trường chính của Học viện Cán bộ TP.HCM, nơi diễn ra các hoạt động của đại hội, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Hội trường có sức chứa khoảng 1.000 người.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 7

Đại hội năm nay được tổ chức theo hướng hiện đại hóa, không sử dụng tài liệu giấy, ngoại trừ các văn kiện mật. Trong ảnh là máy tính bảng để các đại biểu tra cứu tài liệu, tham gia thảo luận và biểu quyết.

dai hoi dang bo TP.HCM anh 8

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13-15/10 với sự tham dự của 550 đại biểu. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 9

Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM và 3 điểm cầu tại khu vực Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đặc khu Côn Đảo.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 10

4 robot chào mừng kèm màn hình tra cứu thông tin đại hội được đặt tại sảnh trước, phục vụ đại biểu, người tham dự.
dai hoi dang bo TP.HCM anh 11

Cũng trong chiều 11/10, các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội được tổng duyệt, sẵn sàng cho ngày khai mạc sắp tới.

Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Hướng tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM, các đoàn đại biểu thành phố đã tới dâng hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

25:1490 hôm qua

550 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với sự tham dự của 550 đại biểu.

15:32 8/10/2025

Duy Hiệu

đại hội đảng bộ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đại hội đảng bộ TP.HCM

