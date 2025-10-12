Loạt doanh nghiệp trưng bày dấu ấn công nghệ ở Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Viettel, Mobifone, HDBank, CT Group, MoMo... sẽ mang hơn 650 sản phẩm và giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược đến Triển lãm Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP.HCM.

Ngày 13/10, Triển lãm Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP.HCM do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức sẽ chính thức khai mạc tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Đây là không gian triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Sự kiện giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Hơn 650 sản phẩm, dịch vụ công nghệ tiên tiến

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo thành phố thông minh, hiện đại.

Các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu sẽ giới thiệu hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone sẽ giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.

Ở lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh, điểm nhấn là hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi và robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, vaccine tích hợp IoT.

Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Nextwaves và VB Tech cũng góp mặt trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm.

Nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, gian hàng CT Group trình diễn drone không người lái hiện đại, trong khi "kỳ lân" fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật cho triển lãm.

Bên cạnh không gian triển lãm, công tác tổ chức đại hội cũng ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đổi mới mà TP.HCM đang theo đuổi. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, có tới 37,8% doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động đổi mới sáng tạo. Nội lực của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần giúp thành phố ghi nhận những kết quả ấn tượng trong giai đoạn 2021-2025, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực.

Thành phố đã và đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Trong đó, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP năm 2025.

Cùng với đó, đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 59%, dự báo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới, thể hiện sự phát triển theo chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trên các bảng xếp hạng uy tín, TP.HCM cũng liên tục ghi danh ở những vị trí cao. Cụ thể, thành phố xếp hạng 2 cả nước về cả Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương (PII).

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu. Đáng chú ý, TP.HCM còn vào Top 30 thế giới về công nghệ Blockchain, cho thấy khả năng đón đầu các xu hướng công nghệ tiên tiến.

Nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu

Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào 3 giải pháp đột phá trọng tâm, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho sự phát triển bền vững.

Giải pháp đột phá đầu tiên là hoàn thiện cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư. TP.HCM sẽ thiết lập các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế, áp dụng cơ chế đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đồng thời, TP cũng đẩy mạnh hợp tác công - tư và công - công để huy động tối đa nguồn lực cho khoa học và công nghệ. Điểm then chốt của định hướng này là phát triển những tổ chức nghiên cứu mạnh, được trao quyền tự chủ và có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút và giữ chân nhân tài, tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Giải pháp đột phá thứ hai tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và chip bán dẫn, đẩy nhanh việc hình thành trung tâm dữ liệu lớn (Big Data).

"Đầu tàu" đất nước cũng hướng đến thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, linh hoạt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án khởi nghiệp công nghệ và thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư mạo hiểm.

Giải pháp đột phá thứ ba là về quản trị số và nguồn nhân lực số. Trọng tâm là hoàn chỉnh nền tảng dữ liệu dùng chung, lấy dữ liệu làm cốt lõi để thúc đẩy chính quyền số. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút chuyên gia quốc tế, và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, coi đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là vấn đề chủ quyền số và an ninh quốc gia.

Với các định hướng chiến lược này, TP.HCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.​

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.