Nasdaq sẽ hỗ trợ TP.HCM phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Với vị thế là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ, đại diện Nasdaq cho hay sẽ hỗ trợ TP.HCM phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp Phó chủ tịch Nasdaq Robert H. McCooey. Ảnh: UBND TP.

Theo Cổng thông tin TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có buổi tiếp xúc với ông Robert H. McCooey, Phó chủ tịch Nasdaq. Theo giới thiệu, Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Đây cũng là sàn giao dịch điện tử đầu tiên thế giới, nơi niêm yết cổ phiếu của các công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta (Facebook), Tesla, Paypal, và Intel... Nasdaq vận hành hoàn toàn trên nền tảng điện tử.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang trong quá trình thành lập trung tâm tài chính quốc tế. Thành phố kỳ vọng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP.HCM sẽ trở thành trung tâm có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại và chuyên sâu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh với kinh nghiệm hợp tác giữa Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (năm 2008), thành phố tin tưởng Nasdaq sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ TP.HCM xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Đáp lại, ông Robert H. McCooey cho hay các doanh nghiệp niêm yết tại Nasdaq gồm các lĩnh vực như công nghệ (50%); dịch vụ tiêu dùng (20%), y tế (10%); hàng tiêu dùng (7,6%); tài chính (6,6%); công nghiệp (6%). Nasdaq là nơi niêm yết 4.000 công ty với mức vốn hóa thị trường khoảng 15.400 tỷ USD và hơn 10.000 khách hàng doanh nghiệp.

Trên cơ sở này, ông Robert H. McCooey khẳng định các hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq sẽ hỗ trợ phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, hướng đến hình thành và phát triển hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại, không chỉ cho Việt Nam mà còn hướng đến Đông Nam Á và thế giới.