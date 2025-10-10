Người mua nhà có thể tra cứu pháp lý, quy hoạch qua Sàn giao dịch

Giám đốc bộ phận kinh doanh căn hộ Savills cho rằng Trung tâm giao dịch BĐS sẽ giúp người mua dễ dàng kiểm tra pháp lý, quy hoạch, góp phần xây dựng thị trường minh bạch hơn.

PV: Thưa ông, việc triển khai mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản sẽ gặp những khó khăn, thách thức nào, đặc biệt về nguồn lực, hành lang pháp lý và sự tham gia của doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Khánh Duy: Theo tôi, việc hình thành Trung tâm giao dịch bất động sản là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường minh bạch, hiệu quả và hiện đại hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai chắc chắn sẽ gặp không ít thách thức, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

Ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận kinh doanh căn hộ kiêm Trưởng bộ phận Private Savills.

Thứ nhất, thách thức nằm ở sự đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Giao dịch bất động sản hiện nay liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất đai, thuế, công chứng và ngân hàng. Việc liên thông dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và đảm bảo tính nhất quán giữa các hệ thống là yêu cầu phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều bên.

Thứ hai, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực cũng là yếu tố then chốt. Để vận hành một hệ thống ở quy mô quốc gia, cần đầu tư bài bản vào nền tảng kỹ thuật, bảo mật dữ liệu và đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực vận hành, giám sát và quản lý thông tin.

Cuối cùng, sự tham gia của khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả vận hành của mô hình này. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi giới, công nghệ, ngân hàng và tài chính nên được khuyến khích tham gia theo hướng hợp tác, không chỉ chia sẻ dữ liệu mà còn đóng góp giải pháp thực tiễn và kinh nghiệm thị trường.

PV: Theo ông, Trung tâm giao dịch bất động sản có thể giúp thị trường minh bạch, hạn chế tình trạng “cò đất” và thổi giá ảo hay không?

Ông Nguyễn Khánh Duy: Trung tâm giao dịch bất động sản sẽ góp phần làm thị trường minh bạch hơn nếu được vận hành đúng cách. Khi mọi giao dịch được thực hiện trên nền tảng có kiểm soát, người mua có thể tra cứu pháp lý, quy hoạch, giá trị thực của tài sản, từ đó hạn chế tình trạng “cò đất” thổi giá, tung tin ảo.

Khi mọi giao dịch được xác thực và ghi nhận trong một hệ thống điện tử thống nhất, dữ liệu về giá bán, vị trí, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính sẽ trở nên rõ ràng, giúp người dân và doanh nghiệp có nguồn thông tin đáng tin cậy để tham khảo.

PV: Mô hình này sẽ tạo ra cơ chế gì để bảo vệ quyền lợi của người mua – bán, đồng thời giám sát hoạt động của các sàn giao dịch và môi giới bất động sản, thưa ông?

Ông Nguyễn Khánh Duy: Mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản sẽ tạo ra cơ chế kiểm soát tập trung, đảm bảo mọi giao dịch đều được ghi nhận, xác thực và giám sát minh bạch. Người mua có thể tra cứu pháp lý, quy hoạch, lịch sử giao dịch ngay trên hệ thống, hạn chế rủi ro bị lừa đảo hay “thổi giá”. Người bán được đảm bảo quy trình thanh toán, chuyển nhượng và đăng ký quyền sở hữu diễn ra nhanh chóng và an toàn.

Đồng thời, các sàn giao dịch và môi giới cũng buộc phải tuân thủ quy trình định danh và đăng ký hoạt động, công khai thông tin và chịu sự kiểm tra từ cơ quan quản lý. Quan trọng là mô hình này không hạn chế hay loại trừ ai, mà hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hoạt động để mọi người đều có thể tham gia một cách minh bạch, rõ ràng và có trách nhiệm hơn.

Qua đó, quyền lợi của người dân được bảo vệ tốt hơn, còn thị trường vận hành chuyên nghiệp, minh bạch hơn.

PV: Theo ông, để Trung tâm giao dịch bất động sản vận hành hiệu quả, Nhà nước cần hoàn thiện những chính sách pháp lý và hạ tầng thông tin ra sao?

Ông Nguyễn Khánh Duy: Tôi nghĩ có ba nhóm giải pháp chính cần ưu tiên: Thứ nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử – công nhận giá trị pháp lý của hợp đồng, chữ ký số và chứng nhận điện tử, đảm bảo quy trình giao dịch trực tuyến có tính ràng buộc như giao dịch truyền thống.

Thứ hai là liên thông và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia – kết nối thông tin đất đai, nhà ở, thuế, dân cư và ngân hàng trên cùng một nền tảng, giúp dữ liệu chính xác, bảo mật và dễ truy xuất.

Thứ ba là khuyến khích mô hình hợp tác công - tư Nhà nước giữ vai trò hoạch định, còn doanh nghiệp cung cấp công nghệ, nền tảng vận hành và các dịch vụ hỗ trợ như định giá, tài chính, bảo hiểm, tư vấn pháp lý.

Nếu ba yếu tố này được triển khai đồng bộ, Trung tâm giao dịch bất động sản sẽ không chỉ là nơi xử lý thủ tục, mà còn là hạ tầng dữ liệu cốt lõi của thị trường – giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và tăng tính an toàn cho người dân cũng như nhà đầu tư.

PV: Xin cảm ơn ông!