Ngân hàng quốc doanh làm ăn ra sao quý I?

Kết quả kinh doanh quý I của nhóm ngân hàng quốc doanh được hé lộ, với VietinBank dẫn đầu về lợi nhuận. Nhóm này còn tiếp tục khẳng định thế mạnh trong việc kiểm soát chất lượng tài sản.

Các ngân hàng quốc doanh vẫn là nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận quý I/2026. Ảnh: Nam Khánh.

Sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, bức tranh lợi nhuận nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh đã được hé lộ với nhiều điểm sáng.

Trong đó, VietinBank (HoSE: CTG) ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi lợi nhuận trước thuế quý I ước tăng khoảng 56% so với cùng kỳ năm 2025. Với nền lợi nhuận hợp nhất năm trước đạt 6.823 tỷ đồng , ước tính lợi nhuận quý đầu năm nay của VietinBank đạt tới 10.644 tỷ đồng . Đây cũng là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống công bố mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ ngay trong quý mở màn năm 2026.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của VietinBank tăng 5,4% so với cuối năm trước; dư nợ tín dụng và huy động vốn từ thị trường 1 cùng tăng khoảng 1,7%. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm nhẹ so với cuối năm 2025.

Tương tự, Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cũng tiết lộ kết quả kinh doanh tích cực trong quý đầu năm của nhà băng này. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ quý I của BIDV đã đạt 8.254 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%. Trong khi đó, báo cáo tài chính quý I cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt 8.572 tỷ đồng , tăng 16%.

BIDV hiện vẫn là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống, đạt khoảng 3,39 triệu tỷ đồng . Trong quý I/2026, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 2,39 triệu tỷ, tăng 2,6% so với đầu năm; huy động vốn đạt 2,43 triệu tỷ, gần như đi ngang so với đầu năm nhưng tăng 12% so với cùng kỳ 2025.

Trong khi đó, Vietcombank hiện chưa công bố kết quả kinh doanh quý I. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo ngân hàng này cho biết lý do là chưa đến thời điểm công bố theo quy định.

BẢNG XẾP HẠNG LỢI NHUẬN QUÝ I/2026 CÁC NGÂN HÀNG Nguồn: Báo cáo KQKD NH; Tổng hợp. Nhãn VietinBank MB Techcombank BIDV VPBank ACB SHB Sacombank LPBank NamABank ABBank KienlongBank VietABank PGBank Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 10644 9500 8869 8572 7920 5400 4660 3572 2826 1620 1500 522 508 276

Ngoài nhóm quốc doanh, các ngân hàng dẫn đầu nhóm tư nhân cũng đã hé lộ kết quả kinh doanh quý I.

Tại MB, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh cho biết dư nợ tín dụng quý I tăng 3%, đạt 1,146 triệu tỷ đồng ; huy động vốn tăng 0,7%, đạt 1,07 triệu tỷ. Tổng doanh thu hợp nhất trong quý đầu năm của nhà băng này đạt 22.822 tỷ đồng , tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ, tăng 13%. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ đạt 8.866 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 15%.

Techcombank thì cho biết đã lãi trước thuế 8.869 tỷ đồng quý đầu năm nay, tăng 23% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay. Đến cuối tháng 3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,19 triệu tỷ; tỷ trọng dư nợ bất động sản giảm xuống còn 29%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,16%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 129%.

VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh khi tín dụng hợp nhất đến cuối quý I đạt 1,06 triệu tỷ đồng , tăng 10% so với cuối năm 2025. Tổng tài sản đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng , tăng 9%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 7.900 tỷ đồng , tăng 58% và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Riêng ngân hàng mẹ đóng góp 7.383 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 49%.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận lợi nhuận trên 5.000 tỷ quý đầu năm nay như ACB đạt 5.400 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ và tăng mạnh so với quý trước; SHB ghi nhận 4.660 tỷ đồng , tăng 7%...