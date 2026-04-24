Petrolimex dự kiến lỗ đậm hơn 1.000 tỷ từ kinh doanh xăng dầu quý I

Đây là chia sẻ của ông Lưu Văn Tuyển - Tổng giám đốc Petrolimex khi cổ đông thắc mắc về tình hình kinh doanh của công ty trước biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Petrolimex dự kiến lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong quý I từ kinh doanh xăng dầu do biến động của thị trường năng lượng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 24/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tình hình kinh doanh của công ty trước biến động địa chính trị tại Trung Đông, ông Lưu Văn Tuyển - Tổng giám đốc Petrolimex cho biết trong quý I, tập đoàn có khả năng lỗ 1.000 tỷ đồng từ mặt hàng xăng dầu.

"Còn các mặt hàng, lĩnh vực khác thì Petrolimex vẫn làm rất tốt. Bởi vì biến động giá dầu trong biến động tại Trung Đông là điều chúng tôi không thể kiểm soát được. Diễn biến giá dầu một ngày tăng giảm tới 50 USD là chưa bao giờ có trong lịch sử. Có thời điểm mua một thùng dầu giá lên đến 292 USD , cộng phụ phí, cộng cước vận tải tăng nữa là lên đến 300- 340 USD /thùng. Chúng tôi nhập một lô dầu 40.000 tấn trước đây chỉ khoảng 25- 26 triệu USD , bây giờ nhập về lên đến 85- 87 triệu USD ", lãnh đạo của Petrolimex thông tin.

Liên quan đến việc chưa đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán đang được cổ đông rất quan tâm, ông Trần Tuấn Linh - Thành viên HĐQT chia sẻ cơ cấu cổ đông hiện tại của doanh nghiệp bao gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 75,87%, cổ đông chiến lược nắm 13,08% và các cổ đông nhỏ lẻ khác chỉ nắm giữ 9,41%. Tỷ lệ này thấp hơn mức quy định 10% đối với cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) trên thị trường.

Việc tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp hơn 10% do vốn Nhà nước chiếm quá lớn là một tình trạng chung của rất nhiều doanh nghiệp quy mô lớn sau quá trình cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán, không phải là vấn đề của riêng Petrolimex. Ngay sau khi công bố thông tin, tập đoàn đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ hướng dẫn chi tiết.

Theo quy định, Petrolimex có thời hạn 1 năm để thực hiện các giải pháp. Tập đoàn đang chủ động triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ để tăng tỷ lệ free-float trên thị trường, triển khai phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Petrolimex.

“Các phương án khắc phục sẽ được triển khai ngay khi có định hướng và sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của Petrolimex là đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tốt nhất cho các cổ đông cũng như của doanh nghiệp”, ông Trần Tuấn Linh chia sẻ.