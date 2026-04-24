Vincom Retail báo lãi hơn 1.600 tỷ trong quý I

Quý I, Vincom Retail lãi sau thuế 1.606 tỷ đồng, tương đương đạt 30% kế hoạch năm.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I, cho biết doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.294 tỷ đồng .

Trong kỳ, công ty ghi nhận thêm 280 tỷ đồng từ việc thanh lý một bất động sản đầu tư tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, đưa tổng doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh đạt 2.574 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Khấu trừ thuế và các loại chi phí, công ty báo lãi sau thuế tăng 36%, lên mức 1.606 tỷ đồng .

Năm nay, Vincom Retail đặt kế hoạch doanh thu 10.132 tỷ đồng và lãi ròng 5.375 tỷ đồng . Như vậy kết thúc quý I, công ty đã đạt tương ứng 25% và 30% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm.

Trong kỳ, Vincom Retail đã tổ chức gần 3.000 sự kiện tại trung tâm thương mại và hơn 270 sự kiện tại khu phố thương mại, góp phần đưa lượng khách đến trung tâm thương mại đạt 55 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ. Lượng khách đến khu phố thương mại theo đó cũng tăng 15%, đạt 6,4 triệu lượt.

Tại ĐHĐCĐ vừa diễn ra hôm 23/4, ban lãnh đạo cho biết Vincom Retail có hơn 1.000 khách thuê và đang chủ động mở rộng danh mục đối tác. Trong quý đầu năm, các hợp đồng tái ký cơ bản đã hoàn tất với mức tăng giá thuê tối thiểu khoảng 5%. Doanh nghiệp duy trì chính sách giá linh hoạt, gắn với hiệu quả kinh doanh của khách thuê nhằm đảm bảo quan hệ hợp tác lâu dài.

Còn theo thông tin tại thông cáo mới phát đi, trong quý I, các thương hiệu mới chiếm gần 1/3 tổng diện tích cho thuê mới. Tỷ lệ lấp đầy toàn hệ thống của Vincom Retail đạt 88,9%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với các dự án trọng điểm mới, trong đó có Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) với quy mô khoảng 25.000 m2 và khu phố thương mại J-Town Mỹ Lâm, Tuyên Quang dự kiến khai trương trong quý IV.