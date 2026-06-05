Một người trúng số Vietlott 83 tỷ đồng quyết định không đeo mặt nạ

Một khách hàng tại TP.HCM vừa nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng. Điều đặc biệt là người trúng thưởng quyết định công khai danh tính và không đeo mặt nạ.

Anh Bùi Văn Mạnh là chủ nhân vé số trúng 83 tỷ đồng. Ảnh: Ngô Minh.

Chiều 5/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 1.350 với giá trị hơn 83 tỷ đồng cho khách hàng may mắn trúng thưởng.

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác định anh Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1981, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) là chủ nhân tấm vé trúng giải độc đắc mang dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34.

Điểm đáng chú ý là anh Mạnh đồng ý công khai danh tính và xuất hiện trực tiếp tại lễ trao thưởng mà không đeo mặt nạ. Đây là trường hợp khá hiếm gặp trong lịch sử hoạt động của Vietlott.

Theo đại diện doanh nghiệp, từ khi Vietlott đi vào hoạt động đến nay chỉ có 9 người trúng các giải độc đắc đồng ý tiết lộ danh tính. Con số này chỉ chiếm 1% tổng số khách hàng trúng độc đắc.

Tại buổi lễ, anh Mạnh xuất hiện cùng gia đình để nhận giải thưởng.

Chia sẻ với báo chí, anh Mạnh cho biết quê gốc ở Hòa Bình và hiện làm kinh doanh tự do ở TP.HCM. Anh đã tham gia chơi Vietlott trong khoảng 10 năm qua với mức chi trung bình khoảng 300.000 đồng mỗi tuần để mua vé số.

Kể lại thời điểm biết mình trúng giải độc đắc, anh cho biết cảm xúc đầu tiên là hồi hộp và người đầu tiên anh chia sẻ tin vui là vợ.

Về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng, anh Mạnh cho biết sẽ cân nhắc phân bổ hợp lý để phục vụ cuộc sống và các dự định của gia đình trong thời gian tới.

Lý giải việc quyết định công khai danh tính, anh Mạnh cho biết từ lâu đã có một mong muốn khá đặc biệt rằng nếu một ngày may mắn trúng Vietlott thì sẽ xuất hiện công khai để nhận thưởng.

Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng xổ số phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Khoản thuế được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng. Với giải Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng, số tiền thực nhận của anh Mạnh vào khoảng gần 75 tỷ đồng .

Nhân dịp nhận giải, anh Mạnh cũng quyết định dành 1 tỷ đồng để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Ngoài giải Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng , tại kỳ quay số mở thưởng ngày 26/5, Vietlott cũng ghi nhận hai khách hàng cùng trúng giải Jackpot 2. Hai người đã chia đều giải thưởng và mỗi người nhận gần 2,97 tỷ đồng .

Bên cạnh các giải độc đắc, hệ thống còn xác định 32 khách hàng trúng giải nhất với giá trị 40 triệu đồng mỗi giải, 1.414 khách hàng trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng mỗi giải và 25.901 khách hàng trúng giải ba trị giá 50.000 đồng mỗi giải.

Tổng giá trị giải thưởng được Vietlott chi trả trong kỳ quay này lên tới hơn 92 tỷ đồng .