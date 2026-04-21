Cổ đông Vincom Retail sắp nhận 2.300 tỷ tiền mặt

Vincom Retail dự kiến trình cổ đông kế hoạch chi gần 2.300 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) ngay trong quý III/2026.

Công ty vận hành chuỗi trung tâm thương mại Vincom dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Ảnh: VRE.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa bổ sung tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận lũy kế năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến diễn ra ngày 23/4.

Theo đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng, tổng số tiền chi trả khoảng gần 2.300 tỷ đồng .

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026.

Năm 2025, Vincom Retail ghi nhận khoản lãi ròng lên tới 6.446 tỷ đồng , tăng 57% so với năm liền trước và vượt 37% so với kế hoạch năm. Sau khi chia cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tại đại hội sắp tới, HĐQT Vincom Retail cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng , tăng 16% so với năm 2025.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan dự kiến đạt 9.719 tỷ đồng , tăng 14% và tiếp tục đóng vai trò chủ lực; doanh thu chuyển nhượng bất động sản ước khoảng 413 tỷ, tăng 143%. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 5.375 tỷ, tăng 15%.

Theo ban lãnh đạo công ty, các chỉ tiêu này được xây dựng dựa trên cơ sở loại bỏ các yếu tố không thường xuyên trong năm 2025, bao gồm kết quả tài chính từ TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh, lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT và khoản thu nhập từ bồi thường hợp đồng, nhằm đảm bảo tính so sánh tương đồng giữa các kỳ.

Kế hoạch doanh thu năm 2026 được đưa ra dựa trên kỳ vọng mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, hoạt động cho thuê và dịch vụ liên quan được thúc đẩy bởi việc nâng cao hiệu quả khai thác tại các trung tâm thương mại hiện hữu, cải thiện cơ cấu ngành hàng và khách thuê, gia tăng tỷ lệ lấp đầy, đồng thời từng bước tối ưu mặt bằng giá thuê theo vị trí và chất lượng tài sản.

Ngoài ra, lưu lượng khách và sức mua được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trong thông điệp gửi cổ đông tại báo cáo thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT VRE Trần Mai Hoa cho biết doanh nghiệp hiện vận hành khoảng 90 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh thành, với tổng diện tích sàn bán lẻ gần 1,91 triệu m2.

Song song với việc mở rộng quy mô hệ thống, Vincom Retail dự kiến phát triển thêm khoảng 75 khu phố thương mại trên cả nước nhằm gia tăng nguồn cung mặt bằng bán lẻ.

Ở góc độ vận hành, nhiều trung tâm thương mại mới của doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ lấp đầy rất cao. Một số dự án đạt 100% công suất ngay khi khai trương, mức được doanh nghiệp cho là kỷ lục đối với các trung tâm thương mại mới mở.

Trước nhu cầu thuê mặt bằng tăng trở lại, Vincom Retail dự kiến bổ sung thêm khoảng 300 thương hiệu vào hệ thống trong thời gian tới.

Tính đến cuối năm 2025, hệ thống trung tâm thương mại của doanh nghiệp đã quy tụ gần 1.000 thương hiệu trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Vincom Retail dự kiến khai trương thêm Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) với diện tích sàn khoảng 25.000 m2.