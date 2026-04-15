Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp lập kỷ lục mới

Chỉ cần thêm vài nhịp tăng của VIC, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng có thể vượt mốc 30 tỷ USD và thiết lập đỉnh mới.

Ông Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 81 trên thế giới. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 15/4 trong trạng thái hưng phấn về điểm số, nhưng lại để lộ không ít tín hiệu phân hóa đáng chú ý.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã mở cửa tích cực, duy trì mức tăng trên dưới 15 điểm và gần như không đánh mất nhịp trong suốt buổi sáng. Bước sang phiên chiều, lực cầu gia tăng tại một số cổ phiếu trụ cột giúp chỉ số nới rộng biên độ tăng, đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

Động lực chính kéo thị trường đi lên tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc “họ Vin” và một số đại diện ngành tài chính - ngân hàng. Trong khi đó, dòng tiền lại có xu hướng rút khỏi phần lớn nhóm ngành còn lại như tiêu dùng, nguyên vật liệu, đầu tư công - xây dựng hay công nghệ.

Thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tăng hơn 20% so với phiên trước, đạt gần 31.000 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index tăng 25 điểm (+1,4%) lên 1.800,65 điểm; HNX-Index nhích nhẹ 0,31 điểm (+0,1%) lên 252,72 điểm; UPCoM-Index tăng 0,89 điểm (+0,7%) lên 128,85 điểm.

Dù các chỉ số đồng loạt đi lên, bảng điện lại chứng kiến số mã giảm áp đảo với 401 mã, trong khi chỉ có 313 mã tăng và tới 848 mã đứng tham chiếu. Điều này phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khá điển hình khi thị trường bị chi phối bởi một nhóm cổ phiếu trụ.

Trong rổ VN30, sự phân hóa còn rõ rệt hơn khi chỉ có 11 mã tăng, 17 mã giảm và 2 mã đi ngang. Tuy nhiên, nhờ sức nặng của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN30 vẫn tăng hơn 15 điểm lên 1.961 điểm.

Thị giá VIC sắp lập kỷ lục mới. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay tiếp tục thuộc về nhóm Vingroup. Cổ phiếu VIC tăng trần, trong khi VHM bứt phá 6,3%, riêng 2 mã này đã đóng góp hơn 27 điểm vào đà tăng của VN-Index.

Đáng chú ý, VIC đang giao dịch quanh vùng 177.000 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất kể từ đầu năm và tăng gần 42% chỉ trong nửa tháng. Nhờ đó, vốn hóa của Vingroup đã phục hồi lên trên 1,3 triệu tỷ đồng .

Diễn biến tích cực này xuất hiện sau khi CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (một thành viên của Vingroup) chính thức khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án có tổng chiều dài hơn 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh với tổng mức đầu tư lên tới hơn 147.000 tỷ đồng (khoảng 5,6 tỷ USD ). Nếu hoàn thành vào năm 2028 như kế hoạch, tuyến đường này có thể rút ngắn thời gian di chuyển từ 2-2,5 giờ xuống chỉ còn khoảng 23 phút.

Không chỉ tác động tới thị giá cổ phiếu, đà tăng của VIC còn kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của ông hiện đạt khoảng 29,1 tỷ USD , tăng 2,4 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó vươn lên vị trí thứ 81 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Nếu thị giá VIC vượt mốc kỷ lục 190.000 đồng/đơn vị, tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sẽ chạm cột mốc mới.

Bên cạnh VIC và VHM, thị trường còn nhận được lực đỡ từ một số cổ phiếu lớn khác như VPL (+5%), VJC (+6,8%), VCB (+1%), VRE (+5%), HVN (+2,5%), SHB (+2%), SAB (+2,2%) và HDB (+1%).