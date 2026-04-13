Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng gần 5 tỷ USD chỉ sau nửa tháng

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh lên gần 27 tỷ USD, nhờ đà bứt phá của cổ phiếu Vingroup, qua đó tiếp tục củng cố vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại phiên giao dịch đầu tuần (13/4) trong trạng thái dè dặt khi tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm trước những diễn biến địa chính trị phức tạp trên thế giới, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông. Dòng tiền vì thế có xu hướng co hẹp, nhà đầu tư ưu tiên phòng thủ và hạn chế giải ngân mới, khiến bức tranh giao dịch thiếu động lực bứt phá.

Diễn biến trong phiên cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Chỉ số VN-Index dành phần lớn thời gian buổi sáng chìm dưới mốc tham chiếu khi áp lực bán chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, phe bán dần suy yếu, tạo điều kiện để chỉ số phục hồi và lấy lại sắc xanh. Dù vậy, nhịp hồi này chỉ mang tính cục bộ, phần lớn dựa vào một số cổ phiếu như “họ Vingroup” và nhóm đầu tư công thay vì sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 24.500 tỷ đồng , giảm hơn 8% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,96 điểm (+0,5%) lên 1.758,96 điểm; HNX-Index giảm nhẹ 0,25 điểm (-0,1%) xuống 251,66 điểm; trong khi UPCoM-Index nhích 0,32 điểm lên 127,7 điểm.

Thị trường hôm nay duy trì trạng thái phân hóa với 343 mã tăng (15 mã tăng trần), 373 mã giảm (14 mã giảm sàn) và 848 mã giữ tham chiếu.

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi có tới 21 mã giảm, chỉ 7 mã tăng và 2 mã đứng giá, chỉ số đại diện rổ này vì thế giảm hơn 2 điểm xuống 1.925 điểm.

Tâm điểm thị trường tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu liên quan ông Phạm Nhật Vượng, trong đó cổ phiếu VIC đóng vai trò dẫn dắt chính. Với mức tăng trên 5%, VIC một mình đóng góp hơn 14 điểm tăng cho VN-Index, trở thành trụ đỡ quan trọng giúp chỉ số duy trì sắc xanh.

Hiện thị giá VIC đang neo quanh 160.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong hơn một tháng và tăng gần 30% chỉ trong nửa tháng qua. Nhờ đó, vốn hóa của Vingroup đã phục hồi lên khoảng 1,2 triệu tỷ đồng .

Đà tăng của cổ phiếu VIC cũng kéo theo sự gia tăng đáng kể về tài sản của ông Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup hiện đạt khoảng 26,8 tỷ USD , tăng 1,2 tỷ USD chỉ trong 24 giờ và tăng gần 5 tỷ USD so với nửa tháng trước.

Với quy mô này, ông Vượng hiện đứng thứ 89 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đồng thời giữ vị trí số một tại Đông Nam Á, vượt qua nhiều tỷ phú lớn trong khu vực.

Bên cạnh VIC, thị trường hôm nay còn nhận được sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu như VHM (+1,5%), BSR (+2,2%), GEX (+3,6%), VPX (+2,5%), VIB (+1,7%), NVL (+2,4%), CII (tăng trần), STB (+0,6%) và HCM (+2,4%).

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng khi thu hẹp quy mô cả mua và bán, nhưng duy trì trạng thái bán ròng hơn 120 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung vào các mã như FPT (-92 tỷ), VCB (-70 tỷ) và VPB (-61 tỷ).

Ở chiều ngược lại, lực mua của các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu xuất hiện tại VNM (+79 tỷ), VIC (+64 tỷ) và HPG (+37 tỷ).