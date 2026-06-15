Giá vàng ra sao sau cuộc họp đầu tiên của tân Chủ tịch Fed?

Một số chuyên gia kỳ vọng giá vàng sớm phục hồi từ vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, trong khi nhiều ý kiến khác cảnh báo xu hướng điều chỉnh vẫn chưa kết thúc.

Sau khi lao dốc hơn 12% từ đỉnh cuối tháng 5, giá vàng thế giới đang đứng trước nhiều kịch bản trái chiều. Ảnh: Shutterstock.

Giá vàng thế giới đã trải qua tuần biến động mạnh với các nhịp tăng giảm liên tục dưới tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, dữ liệu lạm phát Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biến động như "tàu lượn"

Tuần trước, giá vàng giao ngay khởi đầu ở mức 4.327 USD /ounce và bật tăng lên mức cao nhất tuần ở 4.363 USD /ounce ngay trong phiên thứ Ba. Tuy nhiên, trong các phiên sau đó, giá vàng liên tục suy yếu và rơi nhanh về vùng 4.200 USD /ounce, rồi thủng 4.100 USD /ounce trước khi chạm đáy tuần tại 4.023 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025.

Nhờ nhu cầu bắt đáy tăng cao trong 2 phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng dần hồi phục trở lại các mốc quan trọng và đóng cửa tuần ở mức 4.211 USD /ounce.

Triển vọng giá vàng trong tuần này đang trở nên kém rõ ràng hơn khi giới chuyên gia Phố Wall tỏ ra thận trọng trước cuộc họp chính sách đầu tiên của Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, trong khi nhà đầu tư cá nhân chuyển sang tâm lý bi quan sau đợt giảm sâu của kim loại quý.

Trong số 17 nhà phân tích tham gia khảo sát giá vàng hàng tuần với Kitco News, chỉ 4 người (chiếm 24%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 2 người (chiếm 12%) cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm. Đáng chú ý, có tới 11 chuyên gia (chiếm 65%) giữ quan điểm trung lập với giá vàng và cho rằng thị trường cần thêm tín hiệu từ Fed để xác lập xu hướng rõ ràng.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến với 70 nhà đầu tư cá nhân, đã có tới 34 người (chiếm 49%) cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần này, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 27 người (chiếm 39%) kỳ vọng giá tăng. Khoảng 9 nhà đầu tư (chiếm 13%) số người được hỏi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 24 65 12 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tâm điểm của thị trường tuần này sẽ là loạt quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Đây là cuộc họp đầu tiên do tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì, vì vậy mọi phát biểu liên quan đến lộ trình lãi suất và triển vọng lạm phát của ông sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Bên cạnh Fed, thị trường cũng sẽ đón nhận nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Ngay đầu tuần, nhà đầu tư sẽ theo dõi Khảo sát sản xuất Empire State cùng quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Giữa tuần, sự chú ý sẽ hướng tới quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cùng các số liệu về khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng tại Mỹ.

Đồng thời, Mỹ sẽ công bố doanh số bán lẻ và doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 5 trước khi Fed đưa ra quyết định chính sách tiền tệ và tổ chức cuộc họp báo sau cuộc họp FOMC. Trong giai đoạn cuối tuần, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các quyết định lãi suất từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cùng với khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

Thị trường tài chính Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Sáu nhân dịp lễ Juneteenth, khép lại một tuần được dự báo tạo ra những biến động đáng kể đối với giá vàng toàn cầu.

Nín thở chờ tín hiệu từ tân Chủ tịch Fed

Trong số những chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng kim loại quý đã vượt qua bài kiểm tra quan trọng khi bảo vệ thành công vùng hỗ trợ 4.000 USD /ounce. Theo ông, việc giá vàng bật tăng trở lại từ vùng đáy này cho thấy một chu kỳ tăng mới có thể đang hình thành.

Ông Cieszynski nhận định nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt và giá dầu duy trì xu hướng giảm, áp lực lạm phát cũng như nguy cơ Fed phải nâng lãi suất sẽ suy yếu. Đây là yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng thị trường vàng hiện nay đang vận động theo những quy luật khác thường, khiến việc dự báo xu hướng trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây. Ông chỉ ra các số liệu lạm phát cao vừa được công bố đáng lẽ phải hỗ trợ giá vàng, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.

Newsom nhận thấy dòng tiền hiện ưu tiên nhóm năng lượng như một công cụ phòng ngừa lạm phát thay vì vàng. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá triển vọng trung hạn của kim loại quý tương đối tích cực khi những bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ có thể khiến dòng vốn quay trở lại thị trường vàng trong nửa cuối năm 2026.

Trái ngược với quan điểm lạc quan, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn. Ông cho rằng đợt bán tháo vừa qua xuất phát từ nguyên do đáng chú ý là nguy cơ các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù vậy, vị chuyên gia này vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý. Ông cho rằng đợt giảm mạnh về vùng 4.000 USD /ounce có thể đánh dấu sự hoàn tất của một chu kỳ điều chỉnh sau nhiều năm tăng giá, mở đường cho một giai đoạn tăng trưởng mới trong vài năm tới. Theo kịch bản lạc quan, giá vàng thậm chí có thể hướng tới mốc 8.000 USD /ounce trong vòng hai đến ba năm tới.

Trong khi đó, các chuyên gia của CPM Group lựa chọn quan điểm thận trọng hơn khi khuyến nghị nhà đầu tư giữ nguyên vị thế và đứng ngoài quan sát trong ngắn hạn. Tổ chức này dự báo giá vàng có thể dao động rất rộng, trong khoảng 3.800- 4.650 USD /ounce trong những tuần tới.