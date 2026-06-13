Giá vàng trong nước biến động khó lường

Dù giá vàng hiện cao hơn cuối tuần trước khoảng 3,2 triệu đồng/lượng, mức lãi thực tế của người mua vẫn khá khiêm tốn do chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức cao.

Trong các phiên giao dịch tuần này, giá vàng trong nước cứ giảm rồi lại tăng tới vài triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Hồng Nhung.

Thị trường vàng trong nước tuần qua chứng kiến những biến động mạnh hiếm thấy khi giá giảm gần 8 triệu đồng/lượng chỉ trong vài phiên giao dịch trước khi phục hồi và lấy lại toàn bộ mức đã mất chỉ sau hai phiên tiếp theo.

Cụ thể, vào thời điểm đầu tuần, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được giao dịch quanh mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Từ ngày 8 đến 11/6, giá vàng liên tục lao dốc với tổng mức giảm gần 8 triệu đồng/lượng, kéo giá bán về vùng thấp nhất từ đầu năm, quanh 131 - 136 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn giá giảm mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã nới rộng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều này khiến nhà đầu tư mua vàng trong thời điểm đó ngay lập tức phải đối mặt với khoản lỗ đáng kể.

Tuy nhiên, sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, thị trường bất ngờ đảo chiều. Từ vùng đáy, giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh trở lại, lên mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng trong phiên ngày 12/6. Chỉ trong một phiên giao dịch, giá mua vào tăng ròng tới 11,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 9,4 triệu đồng/lượng.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong phiên 13/6 khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong cả tuần gần nhất, giá vàng miếng và vàng nhẫn vẫn tăng ròng khoảng 3,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Dù vậy, do chênh lệch giá mua - bán được duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng vào cuối tuần trước đến nay chỉ ghi nhận mức lãi khá khiêm tốn, chỉ quanh 200.000 đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG GIẢM ĐỘT NGỘT VỚI BIÊN ĐỘ HÀNG TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG MỖI PHIÊN Nguồn: Công ty SJC. Nhãn 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 Giá bán ra

143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Lê Hồng Hạnh, Giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam nhận định trong 1-2 tháng tới, giá vàng trong nước vẫn sẽ biến động khá mạnh. Giá có thể tăng rồi giảm đan xen trong một khoảng tương đối rộng, thay vì hình thành một xu hướng tăng rõ rệt như giai đoạn đầu năm. Những đợt phục hồi ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã quay trở lại chu kỳ tăng mạnh.

“Nếu các điều kiện hiện nay không thay đổi đáng kể, tôi cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ khoảng 135-155 triệu đồng/lượng trong ngắn hạn. Những nhịp hồi phục kỹ thuật có thể xuất hiện, nhưng sẽ khó hình thành xu hướng tăng bền vững nếu giá vàng thế giới không thiết lập được mặt bằng giá mới hoặc vượt qua các vùng kháng cự quan trọng”, TS Lê Hồng Hạnh dự báo.

Đáng chú ý, bà đánh giá có khả năng giá vàng SJC sẽ quay trở lại vùng 170 triệu đồng/lượng nếu giá vàng thế giới phục hồi mạnh và chênh lệch trong nước - thế giới mở rộng trở lại.

Tuy nhiên, khả năng quay lại vùng 190 triệu đồng/lượng như cuối tháng 3 là khá thấp trong ngắn hạn. Để kịch bản này xảy ra, bà cho rằng cần đồng thời hội tụ nhiều điều kiện như Fed chuyển sang cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đồng USD suy yếu đáng kể, giá vàng thế giới thiết lập mặt bằng giá mới hoặc xuất hiện cú sốc địa chính trị lớn làm gia tăng nhu cầu trú ẩn. Hiện tại, những điều kiện đó vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Đồng tình, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Nguyễn Trãi cho rằng trong ngắn hạn, thị trường vàng nhiều khả năng vẫn sẽ xuất hiện những nhịp tăng giảm đan xen khi quá trình tái cân bằng chưa hoàn toàn kết thúc.

Theo ông, khả năng quay trở lại vùng giá 170-190 triệu đồng/lượng như giai đoạn đầu năm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong và ngoài nước. "Không thể loại trừ khả năng vàng phục hồi trong tương lai, nhưng cũng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng một sự trở lại nhanh chóng của trạng thái tăng nóng như trước đây", ông Huy nêu quan điểm.

Ông cho rằng xu hướng có xác suất cao hơn là thị trường sẽ vận động thận trọng hơn, phân hóa hơn và phản ánh nhiều hơn các yếu tố nền tảng thay vì các kỳ vọng ngắn hạn.