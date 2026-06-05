Thủ tướng: Triển khai nhanh các dự án nhà cho thuê ngay trong tháng 6

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí nguồn lực để triển khai nhanh các dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, trước mắt sử dụng ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi trao đổi với đại biểu công đoàn và người lao động sáng nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trao đổi với đại biểu công đoàn và người lao động sáng nay (5/6) trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh vai trò của nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê trong việc tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho người lao động.

Thủ tướng chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện nay chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thành cao... Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an tâm của người lao động và cũng gián tiếp tác động đến năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang triển khai rất quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Ông đánh giá điểm quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo "sở hữu nhà" sang bảo đảm "quyền có nhà để ở".

Với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý. Với người lao động thu nhập trung bình và thấp, ưu tiên là có chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải cố gắng mua bằng được nhà. Nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ chính người lao động (trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa...).

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu xây dựng các chính sách phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê; các địa phương tổng rà soát các quy hoạch, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp, bố trí nguồn lực để triển khai nhanh các dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, trước mắt sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai các dự án gắn với các thiết chế đi kèm, bảo đảm hạ tầng. Đồng thời, các cơ quan quản lý sẽ chú trọng phát triển nhà ở thương mại có nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng nhu cầu mua, thuê và thuê mua.

Thủ tướng nêu rõ không chỉ Nhà nước bỏ tiền ra xây, vận hành, quản lý nhà ở cho thuê mà có thể thuê doanh nghiệp vận hành, quản lý và có thể mua lại các khu nhà ở xã hội để cho thuê ngay lập tức, đáp ứng nhu cầu cấp bách. Bên cạnh nguồn lực Nhà nước là vốn mồi, vốn ban đầu thì phải có chính sách hỗ trợ về thuế, vốn, lãi suất… để thu hút nguồn lực doanh nghiệp, nguồn lực xã hội, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, người lao động.

Thủ tướng cho hay các cơ chế, chính sách này sẽ được báo cáo Chính phủ sớm để nghiên cứu, báo cáo Quốc hội vì trong chương trình làm việc năm nay, Quốc hội sẽ cho nghiên cứu, ý kiến và sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Ông nhấn mạnh đây là thời gian rất phù hợp để hoàn thiện các chính sách nhằm tập trung thúc đẩy các phân khúc ưu tiên, bên cạnh nhà ở thương mại thì cần phát triển nhà ở cho thuê, nhà cho các đối tượng chính sách và nhà công vụ.