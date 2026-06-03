Đà Nẵng cho thuê nhà ở xã hội chỉ từ 54.000 đồng/m2 mỗi tháng

Giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng dao động từ 54.000 đồng đến 171.000 đồng/m2 mỗi tháng.

TP Đà Nẵng đã ban hành khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp chỉ từ 54.000 đồng/m2 mỗi tháng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, với mức giá dao động từ 54.000 đồng đến 171.000 đồng/m2 mỗi tháng, tùy loại hình công trình.

Theo đó, khung giá này áp dụng đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không sử dụng vốn đầu tư công hoặc nguồn tài chính công đoàn; nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Đối với nhà ở xã hội theo dự án do doanh nghiệp đầu tư, mức giá thuê được xác định theo quy mô công trình. Chung cư dưới 5 tầng (không có tầng hầm) có giá thuê từ 68.000 đồng đến 108.000 đồng/m2/tháng, tòa nhà có tầng hầm giá thuê từ 77.000 đồng đến 122.000 đồng/m2/tháng.

Trong khi đó, các tòa nhà cao tầng có quy mô lớn hơn được áp dụng mức giá cao hơn, tối thiểu 106.000 đồng/m2/tháng và tối đa lên tới 171.000 đồng/m2/tháng.

Với nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng, giá thuê được phân loại theo số tầng và diện tích công trình.

Nhà ở riêng lẻ một tầng có mức giá thấp nhất từ 54.000 đồng/m2/tháng. Các công trình 2-3 tầng có giá thuê cao hơn, trong khi nhà 4-5 tầng được áp dụng mức giá khác nhau tùy quy mô diện tích xây dựng.

Đối với nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, khung giá thuê cũng được xác định theo quy mô công trình và số tầng tương tự nhà ở xã hội. Mức giá thấp nhất là 63.000 đồng/m2/tháng và cao nhất đạt 162.000 đồng/m2/tháng.

Với dải giá cho thuê theo m2 kể trên, trung bình chi phí thuê một căn hộ diện tích 55 m2 sẽ vào khoảng 3-9,4 triệu đồng/tháng, tùy loại hình. Còn với các căn hộ diện tích 70 m2, giá cho thuê sẽ dao động trong khoảng 3,8-12 triệu đồng mỗi tháng.