Khách đi trung tâm thương mại tăng, Vincom Retail tiếp tục đua mở mới

Công ty dự kiến khai trương Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) năm nay, đồng thời mở thêm 1-2 trung tâm thương mại năm sau, trước khi phát triển các dự án lớn gắn với hạ tầng từ 2028.

ĐHĐCĐ Vincom Retail thông qua kế hoạch doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 5.300 tỷ đồng. Ảnh: VRE.

Sáng nay, CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu 10.132 tỷ đồng , tăng 16% so với kết quả đạt được năm 2025.

Mục tiêu lãi ròng hơn 5.300 tỷ đồng

Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế 5.375 tỷ đồng , thấp hơn 17% so với lợi nhuận ghi nhận năm ngoái. Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, chỉ tiêu này được xây dựng dựa trên cơ sở loại bỏ các yếu tố không thường xuyên trong năm 2025, bao gồm kết quả tài chính từ TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh, lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT và khoản thu nhập từ bồi thường hợp đồng.

Vincom Retail lên mục tiêu lãi hơn 5.300 tỷ đồng Nguồn: BCTC Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 Doanh thu tỷ đồng 9259 8329 5891 7361 9791 8939 8837 10132 Lãi sau thuế

2852 2382 1315 2777 4409 4096 6446 5375

Kế hoạch doanh thu năm 2026 cũng được đưa ra dựa trên kỳ vọng mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, hoạt động cho thuê và dịch vụ liên quan được thúc đẩy bởi việc nâng cao hiệu quả khai thác tại các trung tâm thương mại hiện hữu, cải thiện cơ cấu ngành hàng và khách thuê, gia tăng tỷ lệ lấp đầy, đồng thời từng bước tối ưu mặt bằng giá thuê theo vị trí và chất lượng tài sản.

Ngoài ra, lưu lượng khách và sức mua được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, tạo nền tảng cho tăng trưởng.

ĐHĐCĐ Vincom Retail cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng, tổng số tiền chi trả gần 2.300 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026.

Lý giải về việc lên phương án chia cổ tức ngay trước thềm tổ chức ĐHĐCĐ, ban lãnh đạo cho hay hiện một số dự án có thể giãn tiến độ nên công ty dư ra một lượng tiền mặt nhất định. Do đó, doanh nghiệp quyết định trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2025, Vincom Retail ghi nhận khoản lãi ròng lên tới 6.446 tỷ đồng , tăng 57% so với năm liền trước và vượt 37% so với kế hoạch năm. Sau khi chia cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Quý I hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu, 30% kế hoạch lợi nhuận năm

Cập nhật tại phiên họp sáng nay, bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giám đốc Tài chính Vincom Retail cho biết trong quý I, doanh thu công ty đạt khoảng 25% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận đạt 30% kế hoạch. Lưu lượng khách đến các trung tâm thương mại tăng 13-15% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các gian hàng có cơ chế chia sẻ doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng 23-25%.

Ban lãnh đạo cũng cập nhật chiến lược mở rộng hệ thống trung tâm thương mại, đặc biệt tại các đại đô thị vùng ven. Ông Trần Hồng Dương, Giám đốc Đầu tư, cho biết quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng hạn chế và chi phí cao, trong khi lợi thế của doanh nghiệp nằm ở khả năng phát triển đồng bộ cùng hệ sinh thái Vingroup.

Về quy mô, công ty đặt kế hoạch nâng tổng diện tích sàn bán lẻ từ khoảng 1,9 triệu m2 hiện nay lên 3,5 triệu m2 sau năm 2030. Lộ trình triển khai gồm việc đưa vào hoạt động Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) trong năm 2026 với quy mô khoảng 25.000 m2, tiếp tục mở thêm 1-2 trung tâm thương mại trong năm 2027, trước khi bước vào giai đoạn phát triển các dự án lớn gắn với hạ tầng mới từ năm 2028.

Theo ông Dương, sự dịch chuyển của các dự án dọc tuyến cao tốc và đường sắt sẽ mở ra cơ hội và lợi thế cạnh tranh "không có đối thủ nào trên thị trường có được" cho Vincom Retail.

Ở góc độ vận hành, Vincom Retail hiện quản lý hệ thống trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, qua đó duy trì lợi thế về chi phí. Điều này giúp mỗi mức tăng doanh thu có thể nhanh chóng chuyển hóa thành lợi nhuận.

Trong giai đoạn 2026-2027, doanh nghiệp tập trung tối ưu hiệu quả khai thác, với mục tiêu nâng tỷ lệ lấp đầy từ khoảng 88% hiện tại, đồng thời tận dụng đà tăng trưởng doanh số của khách thuê để cải thiện nguồn thu. Các hoạt động quảng cáo và khai thác không gian trong trung tâm thương mại, bao gồm cả mặt đứng, mặt ngoài, hầm và các không gian khác của TTTM cũng được đẩy mạnh nhằm gia tăng doanh thu bổ trợ.

Về khách thuê, công ty cho biết Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn đối với các thương hiệu quốc tế nhờ tốc độ tăng trưởng bán lẻ cao và mặt bằng giá thuê cạnh tranh. Hiện Vincom Retail có hơn 1.000 khách thuê và đang chủ động mở rộng danh mục đối tác. Trong đầu năm năm, các hợp đồng tái ký cơ bản đã hoàn tất với mức tăng giá thuê tối thiểu khoảng 5%. Doanh nghiệp duy trì chính sách giá linh hoạt, gắn với hiệu quả kinh doanh của khách thuê nhằm đảm bảo quan hệ hợp tác lâu dài.

Theo thông điệp gửi cổ đông tại báo cáo thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Trần Mai Hoa cho biết Vincom Retail đang vận hành 90 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích gần 1,91 triệu m2. Bên cạnh việc mở rộng hệ thống, doanh nghiệp dự kiến phát triển thêm khoảng 75 khu phố thương mại trên toàn quốc, qua đó gia tăng nguồn cung mặt bằng bán lẻ. Nhiều trung tâm thương mại mới ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, thậm chí đạt 100% ngay khi khai trương. Trước nhu cầu thuê đang phục hồi, công ty lên kế hoạch bổ sung khoảng 300 thương hiệu vào hệ thống trong thời gian tới.