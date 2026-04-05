Vincom Retail đặt mục tiêu có hơn 100 trung tâm thương mại

Vincom Retail muốn nâng hệ thống lên hơn 100 trung tâm thương mại, đồng thời bổ sung khoảng 300 thương hiệu khi nhiều dự án mới đạt tỷ lệ lấp đầy tới 100%.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) đặt mục tiêu mở rộng hệ thống lên hơn 100 trung tâm thương mại trong những năm tới, với tổng diện tích sàn bán lẻ dự kiến đạt khoảng 3,5 triệu m2.

Thông tin được chia sẻ trong thông điệp gửi cổ đông của Chủ tịch HĐQT Vincom Retail Trần Mai Hoa, tại báo cáo thường niên 2025 vừa công bố.

Hiện doanh nghiệp đang vận hành khoảng 90 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng diện tích sàn bán lẻ gần 1,91 triệu m2.

Song song với việc gia tăng quy mô hệ thống, Vincom Retail cho biết sẽ tiếp tục phát triển thêm khoảng 75 khu phố thương mại mới trên cả nước nhằm mở rộng nguồn cung mặt bằng bán lẻ.

Ở góc độ vận hành, nhiều trung tâm thương mại mới của doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ lấp đầy rất cao. Một số dự án đạt 100% công suất ngay khi khai trương, mức được doanh nghiệp cho là kỷ lục đối với các trung tâm thương mại mới mở.

Trước nhu cầu thuê mặt bằng tăng trở lại, Vincom Retail dự kiến bổ sung thêm khoảng 300 thương hiệu vào hệ thống trong thời gian tới.

Tính đến cuối năm 2025, hệ thống trung tâm thương mại của doanh nghiệp đã quy tụ gần 1.000 thương hiệu trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Vincom Retail dự kiến khai trương thêm Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) với diện tích sàn khoảng 25.000 m2.

Về kết quả kinh doanh, VRE lên kế hoạch đạt doanh thu 10.132 tỷ đồng , tăng 16% so với 2025. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty ở mức 5.375 tỷ đồng , tăng 15%.

Đến hết 31/12/2025, theo báo cáo tài chính kiểm toán, Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận lũy kế 27.040 tỷ đồng , tương ứng trên 1 tỷ USD . Công ty tiếp tục đề xuất không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.