Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á

  • Chủ nhật, 5/4/2026 15:48 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản 24,5 tỷ USD, bỏ xa những đại gia Thái Lan và Indonesia trong bảng xếp hạng Forbes.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng vợ là bà Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC.

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, hiện đứng thứ 100 trong danh sách người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng 24,5 tỷ USD.

Với quy mô tài sản này, doanh nhân Việt Nam cũng đang dẫn đầu danh sách tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, vượt qua nhiều doanh nhân nổi tiếng trong khu vực đến từ Indonesia, Thái Lan hay Malaysia.

Bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes được cập nhật liên tục dựa trên biến động giá cổ phiếu, tỷ giá và giá trị tài sản của các cá nhân trên toàn cầu. Vì vậy, thứ hạng của các tỷ phú có thể thay đổi theo từng ngày giao dịch trên thị trường tài chính.

Ở phạm vi khu vực, Đông Nam Á có nhiều tỷ phú sở hữu khối tài sản lớn và thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes. Indonesia là quốc gia có nhiều đại diện nổi bật, trong đó có doanh nhân Prajogo Pangestu, nhà sáng lập tập đoàn năng lượng và hóa dầu Barito Pacific, và Low Tuck Kwong, nhà sáng lập công ty khai thác than Bayan Resources.

Trong khi đó, tại Thái Lan, những gia tộc kinh doanh lâu đời vẫn duy trì vị trí trong danh sách tỷ phú USD toàn cầu, tiêu biểu là Dhanin Chearavanont, lãnh đạo tập đoàn nông nghiệp và thực phẩm Charoen Pokphand Group, hay Charoen Sirivadhanabhakdi, chủ sở hữu tập đoàn đồ uống Thai Beverage.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa công bố, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến lãi sau thuế 25.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2025, cao nhất từ trước đến nay.

Để hoàn thành kế hoạch trên, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện, đồng thời nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.

Chiến lược của hãng tiếp tục xoay quanh mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Doanh nghiệp này có ý định ra mắt thêm các mẫu xe mới, tận dụng hệ sinh thái để tăng độ phủ và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường trọng điểm.

Năm 2025 vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về 331.874 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11.064 tỷ đồng, gấp đôi năm 2024.

Đây là kết quả cao nhất mà tập đoàn đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vingroup định làm gì để lãi kỷ lục 25.000 tỷ đồng năm nay?

Vingroup đặt mục tiêu doanh thu đạt 450.000 tỷ đồng trong năm nay, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế dự kiến 25.000 tỷ, cao nhất từ trước đến nay.

10:05 2/4/2026

Nhóm cổ đông liên quan ông Phạm Nhật Vượng nắm gần 98% vốn VinFast

Tính đến 18/3, các pháp nhân liên quan Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sở hữu 2,29 tỷ cổ phiếu VFS, tương đương 97,8% lượng lưu hành.

20:08 1/4/2026

Cổ phiếu 'nhà Vingroup' tăng dựng đứng, VN-Index vượt 1.700 điểm

VN-Index bật tăng mạnh phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4, vượt mốc 1.700 điểm, đồng pha đà khởi sắc của chứng khoán toàn cầu sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

10:12 1/4/2026

Diệu Thanh

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    • Ra mắt: 3/1987

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Vinpearl tham vong hinh anh

Vinpearl tham vọng

4 giờ trước 11:35 6/4/2026

Vinpearl đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng, lãi 1.500 tỷ năm 2026, đồng thời đề xuất thay đổi nhân sự HĐQT.

