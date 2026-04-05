Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản 24,5 tỷ USD, bỏ xa những đại gia Thái Lan và Indonesia trong bảng xếp hạng Forbes.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng vợ là bà Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC.

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, hiện đứng thứ 100 trong danh sách người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng 24,5 tỷ USD .

Với quy mô tài sản này, doanh nhân Việt Nam cũng đang dẫn đầu danh sách tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, vượt qua nhiều doanh nhân nổi tiếng trong khu vực đến từ Indonesia, Thái Lan hay Malaysia.

Bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes được cập nhật liên tục dựa trên biến động giá cổ phiếu, tỷ giá và giá trị tài sản của các cá nhân trên toàn cầu. Vì vậy, thứ hạng của các tỷ phú có thể thay đổi theo từng ngày giao dịch trên thị trường tài chính.

Ở phạm vi khu vực, Đông Nam Á có nhiều tỷ phú sở hữu khối tài sản lớn và thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes. Indonesia là quốc gia có nhiều đại diện nổi bật, trong đó có doanh nhân Prajogo Pangestu, nhà sáng lập tập đoàn năng lượng và hóa dầu Barito Pacific, và Low Tuck Kwong, nhà sáng lập công ty khai thác than Bayan Resources.

Trong khi đó, tại Thái Lan, những gia tộc kinh doanh lâu đời vẫn duy trì vị trí trong danh sách tỷ phú USD toàn cầu, tiêu biểu là Dhanin Chearavanont, lãnh đạo tập đoàn nông nghiệp và thực phẩm Charoen Pokphand Group, hay Charoen Sirivadhanabhakdi, chủ sở hữu tập đoàn đồ uống Thai Beverage.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa công bố, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng , tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến lãi sau thuế 25.000 tỷ đồng , gấp 2,2 lần năm 2025, cao nhất từ trước đến nay.

Để hoàn thành kế hoạch trên, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện, đồng thời nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.

Chiến lược của hãng tiếp tục xoay quanh mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Doanh nghiệp này có ý định ra mắt thêm các mẫu xe mới, tận dụng hệ sinh thái để tăng độ phủ và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường trọng điểm.

Năm 2025 vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về 331.874 tỷ đồng , tăng 75% so với thực hiện năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11.064 tỷ đồng , gấp đôi năm 2024.

Đây là kết quả cao nhất mà tập đoàn đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.