Phát Đạt muốn thoái toàn bộ vốn khỏi dự án nghỉ dưỡng Phước Hải

Phát Đạt vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 99,34% vốn tại CTCP Đầu tư Serenity, đơn vị phát triển dự án nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Phát Đạt đẩy mạnh tái cơ cấu, dự kiến thoái vốn khỏi dự án Serenity Phước Hải. Ảnh: PDR.

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 99,34% vốn sở hữu tại CTCP Đầu tư Serenity với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn.

Theo nghị quyết, việc chuyển nhượng sẽ được triển khai theo các nội dung đã được HĐQT thông qua và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất giao dịch, Serenity sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

CTCP Đầu tư Serenity được thành lập vào tháng 2/2020, đặt trụ sở tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM). Đến tháng 10/2020, Phát Đạt công bố thương vụ đầu tư vào doanh nghiệp này thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Tài Tiến.

Thông qua Serenity, Phát Đạt dự kiến phát triển dự án Khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, còn được biết đến với tên thương mại Serenity Phước Hải.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng , được quy hoạch thành tổ hợp nghỉ dưỡng gồm căn hộ du lịch, shophouse, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cùng hệ thống tiện ích đồng bộ. Hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đáng chú ý, hồi đầu năm nay, Phát Đạt đã góp thêm 982 tỷ đồng vào Serenity, nâng vốn điều lệ doanh nghiệp từ hơn 91 tỷ đồng lên 1.080 tỷ đồng . Sau đợt tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt tại Serenity đạt 99,34%.

Theo doanh nghiệp, việc thoái vốn nằm trong chiến lược tái cơ cấu danh mục dự án và nguồn vốn nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong năm 2026. Giá trị thương vụ chưa được công bố, song với quy mô dự án Serenity Phước Hải, doanh nghiệp cho biết giá trị chuyển nhượng có thể lên đến 3.000 tỷ đồng .

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Phát Đạt đang đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính và danh mục đầu tư. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục chuyển nhượng hoặc thoái vốn khỏi một số dự án có chu kỳ phát triển dài, tốc độ quay vòng vốn chậm nhằm giảm áp lực nợ vay và tái phân bổ nguồn lực cho các dự án có hiệu quả cao hơn.

Trong giai đoạn tới, Phát Đạt sẽ ưu tiên các dự án có vòng quay vốn nhanh tại những thị trường trọng điểm như TP.HCM (bao gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), Đồng Nai cùng các đô thị có chất lượng sống cao.

Ở một diễn biến khác, doanh nghiệp vừa thông báo đã thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc 900 tỷ đồng theo biên bản ghi nhớ hợp tác với Lotte Properties HCMC liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình Phát Đạt tham gia dự án có quy mô lớn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp trước đó, thương vụ hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn đóng góp cho hoạt động kinh doanh trong những năm tới.