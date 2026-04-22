PGBank đạt 275,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I

Ngày 20/4, ngân hàng PGBank công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều tín hiệu tích cực, trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức và cạnh tranh gia tăng.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đạt 86.711 tỷ đồng . Huy động vốn thị trường 1 đạt 47.035 tỷ đồng . Mặc dù quy mô có sự điều chỉnh so với cuối năm 2025, ngân hàng vẫn duy trì nền tảng hoạt động ổn định và an toàn.

Kết quả kinh doanh cho thấy sự cải thiện rõ nét về hiệu quả. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 609 tỷ đồng - tăng 20,4% so với cùng kỳ quý I/2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 275,7 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 96 tỷ đồng cùng kỳ quý I/2025 (tương đương tăng gần 3 lần), hoàn thành gần 20% kế hoạch năm 2026. Điều này tạo nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu kinh doanh các quý tiếp theo.

Cơ cấu thu nhập của PGBank chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nguồn thu ngoài lãi, đạt 118,4 tỷ đồng , tăng trưởng 59,7% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, thu nhập từ sử dụng dự phòng tăng mạnh nhờ thu hồi một số khoản nợ khó đòi. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ, đạt 424 tỷ đồng , phù hợp định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng.

PGBank tiếp tục duy trì chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng, phù hợp định hướng phát triển bền vững. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,44%, duy trì ngưỡng an toàn.

Trong quý I, ngân hàng đẩy mạnh đầu tư cho chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, phát triển nền tảng ngân hàng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các dự án trọng điểm như ngân hàng hợp kênh, hệ thống tích hợp và giải pháp số hóa được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Những kết quả đạt được trong quý I là tiền đề quan trọng để PGBank hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh 2026 theo định hướng tăng trưởng mạnh mẽ - hiệu quả - bền vững. Qua đó, ngân hàng hướng đến nâng cao năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ và giá trị mang lại cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.