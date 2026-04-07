Hạ tầng song hành BĐS hàng hiệu, thiết lập diện mạo khu đông TP.HCM

Từ một vùng ven còn nhiều giới hạn vào năm 2011, khu đông TP.HCM đã trải qua hơn một thập kỷ bứt phá để vươn lên trở thành thủ phủ tài chính - công nghệ - sáng tạo.

Hành trình này được dẫn dắt bởi một quy luật đã được chứng minh tại các đô thị lớn trên thế giới: Hạ tầng đi trước, bất động sản (BĐS) hàng hiệu tăng trưởng theo sau.

Hạ tầng tạo vị thế

Trước năm 2011, khu đông vẫn được mặc định là khu vực xa trung tâm với sông Sài Gòn là rào cản hạ tầng. Muốn phát triển khu đông, thành phố buộc phải giải bài toán “đưa dòng người qua sông”. Sự xuất hiện của hầm Thủ Thiêm đã “bẻ cong” bản đồ đô thị, tạo nên thành phố hai bên bờ sông.

Ngay sau đó, mặt bằng giá BĐS khu vực quận 2 cũ bắt đầu tăng tốc, các dự án cao cấp xuất hiện, kéo theo làn sóng di dân. Khu đông lúc này hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng như quỹ đất lớn, khả năng kết nối liên vùng thuận lợi và đặc biệt là cơ hội xây dựng một đô thị hiện đại từ đầu. Từ đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm bắt đầu xuất hiện.

Dự án nâng cấp xa lộ Hà Nội trở thành cú hích mở trục chiến lược, khai thông cửa ngõ. Tuyến đường được mở rộng lên 12-16 làn xe, nhanh chóng vươn mình thành “xương sống giao thông” kết nối TP.HCM với các tỉnh cửa ngõ phía đông, mở ra hành lang lưu thông huyết mạch cho toàn vùng kinh tế khu vực miền Nam. Trên trục xa lộ Hà Nội, hàng loạt dự án BĐS hàng hiệu đã xuất hiện. Nổi bật trong thời điểm tiên phong là Masteri Thảo Điền. Dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay ga metro, cách sông Sài Gòn 200 m, mở ra không gian sống đẳng cấp giữa tâm điểm đô thị.

Khi thành phố Thủ Đức ra đời, khu đông được xem là cực tăng trưởng của toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, tọa độ của tri thức, công nghệ và hạ tầng hiện đại. Ngay thời điểm này, Lumière Riverside - viên ngọc xanh nổi bật tại vị trí kim cương Thảo Điền - được Masterise Homes hoàn thiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm quốc tế của cộng đồng cư dân toàn cầu.

Từ hướng quận 1 và quận 4 cũ, đại lộ Mai Chí Thọ định hình trục đông - tây chiến lược, kết nối thẳng trung tâm với khu đông. Song song đó, đường Võ Chí Công được triển khai với vai trò mở lối kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giữ vai trò huyết mạch liên kết TP.HCM với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng công nghiệp trọng điểm.

Sự cộng hưởng của đại lộ Mai Chí Thọ, đường Võ Chí Công và cao tốc tạo nên “tam giác động lực”, quyết định tốc độ tăng trưởng của toàn vùng. Khu đông trở thành cửa ngõ logistics và thương mại quốc tế, thu hút dòng vốn FDI, chuyên gia cũng như cộng đồng cư dân toàn cầu. Ngay tâm điểm giao thoa ấy, The Global City xuất hiện với tham vọng trở thành “downtown” mang tính biểu tượng của Đông Nam Á.

Hơn 70% vốn đầu tư hạ tầng trọng điểm của TP.HCM đổ về khu đông.

Trong giai đoạn phát triển mới, mạng lưới siêu hạ tầng khu đông tiếp tục được hoàn thiện với tốc độ ấn tượng. Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe vào quý II giữ vai trò kết nối TP.HCM với Đồng Nai và các trục giao thông liên vùng.

Ngay tại giao điểm chiến lược trên vành đai 3, Lumière Boulevard của Masterise Homes nổi bật với kiến trúc xanh 3D lớn nhất TP.HCM, mang lại một chốn an cư lý tưởng để cư dân có thể tái tạo năng lượng giữa nhịp sống hối hả hàng ngày.

Nhà phát triển BĐS hàng hiệu tại khu đông

Khi vị thế đô thị thay đổi, thương hiệu dẫn dắt chuẩn sống mới sẽ là những đơn vị xuất hiện đúng thời điểm, vị trí và tầng giá trị. Trong hành trình chuyển mình của khu đông, sự hiện diện của Masterise Homes đã trở thành cú hích quan trọng. Nhà phát triển này tiên phong hoạch định các dự án BĐS hàng hiệu ngay từ giai đoạn hạ tầng còn đang hình thành, tại nhiều vị trí chiến lược. Chuỗi dự án được kiến tạo dọc hành lang từ cầu Sài Gòn đến Vành đai 3, góp phần khẳng định vị thế thủ phủ tài chính - công nghệ - sáng tạo.

Bên cạnh vị trí đắc địa, Masterise Homes còn đưa trải nghiệm sống quy chuẩn quốc tế đến khu đông thông qua kết hợp các đối tác danh tiếng toàn cầu: Đơn vị kiến trúc Foster+ Partners, công ty thiết kế cảnh quan WATG, thương hiệu thời trang Elie Saab… Bộ sưu tập dự án BĐS hàng hiệu của Masterise Homes phân tầng từ hạng sang đến siêu sang theo quy chuẩn quốc tế, đồng hành quá trình dịch chuyển giá trị của toàn khu vực.

Tâm điểm của khu đông hiện tại là khu đô thị quốc tế The Global City và dinh thự hàng hiệu The Rivus. Với quy mô 117,4 ha, The Global City được quy hoạch tinh tế giữa mảng xanh, biệt thự, nhà phố, phân khu cao tầng và các khu thương mại đẳng cấp. Tất cả tiện ích đều được quy hoạch theo triết lý “đô thị vị nhân sinh”, giúp cư dân và du khách có thể tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái trong 15 phút đi bộ. Sự đồng bộ này vừa tối ưu hóa giá trị lưu thông, vừa giảm áp lực lên hạ tầng đô thị chung, cũng như tạo ra một khu đô thị dành riêng cho cộng đồng quốc tế ngay tại trục đường huyết mạch Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp.

Ở một nhịp sống khác, trên địa thế thủy bao được ôm trọn bởi dòng nước thịnh vượng, The Rivus mở ra chuẩn mực sống mang tính di sản - kín đáo, tinh tuyển và đầy bản sắc. Nơi đây tôn vinh những giá trị bền vững và gu thẩm mỹ tinh tế qua từng chi tiết. Được “may đo” bởi nhà thiết kế Elie Saab với số lượng giới hạn toàn cầu, The Rivus góp phần hoàn thiện sức hút cho khu vực theo cách tinh tế và đầy vị thế.

Nhìn lại hơn một thập kỷ qua, khu đông TP.HCM đã phát triển một hành trình dài, từ khu vực vùng ven đến thủ phủ tài chính - công nghệ - sáng tạo. Diện mạo mới của ngày hôm nay có được một phần nhờ sự song hành nhịp nhàng giữa hạ tầng hiện đại và các công trình biểu tượng chuẩn quốc tế của Masterise Homes, nơi giá trị tài sản được bảo chứng bởi thực lực kinh tế cùng chuẩn mực sống toàn cầu.