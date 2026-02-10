Masterise Homes ‘vươn mình ra biển lớn’ tại WeChoice Awards 2025

Masterise Homes được vinh danh hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice Awards 2025 với câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống trong thời đại mới.

Trong khuôn khổ lễ trao giải WeChoice Awards 2025, hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” không chỉ là bảng đề cử, mà trở thành không gian tôn vinh những thương hiệu Việt sở hữu nội lực bền bỉ, tư duy dài hạn và khát vọng hội nhập sâu rộng. Tại đó, những câu chuyện vượt giới hạn sẽ kể lại cách doanh nghiệp Việt từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng, bản lĩnh và giá trị thật.

Tinh thần đó cũng chính là nền tảng để Masterise Homes được xướng tên. Với triết lý “Branded Living - Chất lượng không gian sống hàng hiệu”, thương hiệu kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, “đi trước đón đầu” trong việc nâng chuẩn chất lượng không gian sống của người Việt suốt hơn một thập kỷ qua.

Masterise Homes cùng các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025.

Theo cách tiếp cận của Masterise Homes, chất lượng “hàng hiệu” trong bất động sản không chỉ được đo bằng việc hợp tác thương hiệu quốc tế, mà thể hiện ở tính nhất quán xuyên suốt từ quy hoạch, triết lý kiến trúc, thiết kế, thi công đến dịch vụ vận hành. Tất cả được dẫn dắt bởi tư duy lấy con người làm trung tâm.

Không gian sống hàng hiệu ở Masterise Homes đặt trải nghiệm sống của cư dân lên hàng đầu.

Đối với cư dân, triết lý “Branded Living” kiến tạo môi trường sống tối ưu, bền vững, nơi giá trị sống và giá trị tài sản cùng gia tăng theo thời gian. Đối với thị trường, mô hình này góp phần tái định nghĩa bất động sản nhà ở - từ tài sản đơn lẻ sang hệ sinh thái sống đồng bộ, với trải nghiệm nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm, phù hợp nhu cầu và kỳ vọng của từng phân khúc khách hàng. Qua đó, thương hiệu góp phần nâng mặt bằng chất lượng và chuẩn mực phát triển của toàn ngành bất động sản Việt Nam.

Chia sẻ về triết lý này, bà Thi Anh Đào - Giám đốc Marketing Masterise Group - cho biết: “Với Masterise Homes, không gian sống không chỉ là nơi ở, mà trở thành nền tảng để nuôi dưỡng chất lượng sống lâu dài. Chúng tôi tin rằng không gian được kiến tạo đúng ngay từ đầu - từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành - sẽ đồng hành cùng con người qua từng giai đoạn cuộc sống và đó mới là giá trị bền vững mà bất động sản cần hướng tới”.

Tư duy này được cụ thể hóa qua dòng sản phẩm từ Masteri Collection, Lumière Series đến dự án bất động sản hàng hiệu hợp tác thương hiệu quốc tế - nơi mỗi không gian sống không chỉ đáp ứng công năng, mà phản chiếu nhịp sống, giá trị và kỳ vọng dài hạn của người Việt trong từng giai đoạn cuộc đời.

Không gian được chăm chút mỗi ngày, mang lại trải nghiệm sống xứng tầm cho cư dân.

Điều khiến Masterise Homes thực sự truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 không nằm ở quy mô dự án hay ngôn ngữ thiết kế, mà là cách thương hiệu đặt con người và giá trị cốt lõi của người Việt làm nền tảng cho mọi quyết định phát triển không gian sống.

Tại Grand Marina, Saigon, những lớp ký ức về ụ tàu Ba Son không bị xóa nhòa, mà được chắt lọc và chuyển hóa thành không gian sống đương đại - nơi lịch sử và tương lai giao thoa trong từng đường nét kiến trúc. Tại Hải Phòng, The Centric kể câu chuyện về “chất sắt giao thương phố Cảng”, khơi gợi niềm tự hào địa phương thông qua cảm hứng từ hoa phượng đỏ và Núi Voi hùng vĩ. Mỗi dự án, theo cách riêng, đều trở thành lát cắt văn hóa được đặt trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Thông qua tư duy quy hoạch và thiết kế, Masterise Homes lồng ghép giá trị văn hóa - cộng đồng - thiên nhiên vào từng dòng sản phẩm, qua đó “viết tiếp câu chuyện Việt Nam” bằng ngôn ngữ sống đương đại, giàu bản sắc. Song song đó, Masterise Homes hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, nơi chuẩn mực sống hiện đại hài hòa giá trị truyền thống. Thông qua cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise”, chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm được triển khai nhằm kết nối cư dân, nâng tầm trải nghiệm sống và lan tỏa giá trị bền vững đến xã hội.

Hoạt động nấu bánh chưng mỗi dịp Tết đến xuân về tại cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise”.

Không dừng lại ở phát triển dự án, Masterise Homes đang từng bước tạo ra tác động dẫn dắt, góp phần định hình chuẩn phát triển mới cho ngành bất động sản Việt Nam. Qua đó, thương hiệu lan tỏa câu chuyện về nội lực, bản lĩnh và khát vọng “vươn mình ra biển lớn” của doanh nghiệp Việt trong thời đại hội nhập.

Việc Masterise Homes được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” không chỉ là sự ghi nhận cho thành tựu đạt được, mà còn là sự cộng hưởng giữa tinh thần giải thưởng và triết lý phát triển của thương hiệu - cùng hướng đến giá trị dài hạn, bền bỉ và có sức lan tỏa.

Thành tựu của Masterise Homes không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu, mà còn phản ánh năng lực thực thi bài bản và dài hạn của Masterise Group. Với vai trò là tập đoàn kinh tế đa ngành, Masterise Group tiếp tục tham gia phát triển dự án đô thị quy mô lớn và hạ tầng trọng điểm, góp phần định hình diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.