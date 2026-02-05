Ngày 27/1, Masterise Homes tổ chức lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 - chủ đề "Star Nation". Lấy cảm hứng từ Olympic, sự kiện có hơn 1.000 ngôi sao kinh doanh từ gần 50 đại lý.

Tiếp nối hành trình vinh danh đầy cảm xúc mang tên "Written in the Stars" (năm 2023), "Avenue of Stars" (năm 2024) và "Starway of Creation" (2025), năm 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu Masterise Homes tổ chức lễ vinh danh đối tác kinh doanh trên quy mô toàn quốc, với chủ đề "Star Nation".

Sau lễ vinh danh tại TP.HCM ngày 23/1, lễ vinh danh khu vực miền Bắc không chỉ tôn vinh nỗ lực bền bỉ của cá nhân và đối tác chiến lược đồng hành, mà còn minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần gắn kết, cùng chung tay kiến tạo giá trị bền vững.

"Thế vận hội" của những ngôi sao kinh doanh

Lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic, lễ vinh danh "Star Nation" tái hiện thế vận hội, tôn vinh cá nhân và tập thể đồng hành cùng Masterise Homes trên "Hành trình kiến tạo 2025".

Màn diễu hành "Thế vận hội Star Nation" khơi dậy cảm xúc từ giây phút mở màn.

Trong không gian đầy cảm hứng tại The Galleria by Masterise Homes (Ocean Park 1, Hà Nội), hành trình được dẫn dắt qua ba chương: Chương 1 - The Making of a Star, chương 2 - United for Greatness và chương 3 - Together - We are Star Nation.

Thước phim nghệ thuật - do chính ngôi sao kinh doanh hóa thân thành "vận động viên Olympic", tái hiện tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ. Tại miền Bắc, 27 hạng mục giải thưởng được trao cho 105 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Điều này minh chứng cho sự thấu hiểu và trân trọng của Masterise Homes dành cho đại lý phân phối chính thức đã đồng hành suốt chặng đường năm 2025.

Masterise Homes vinh danh đại lý chiến lược đồng hành xuyên suốt "Hành trình kiến tạo 2025".

Điểm nhấn của chương trình là màn công bố thông điệp năm 2026. "Hành trình kiến tạo 2025" khép lại, mở ra chặng đường mới được viết bằng bản lĩnh và niềm tin mang tên "Hành trình bền vững".

Màn biểu diễn từ Gigi Hương Giang, Hoàng Hải và Bùi Công Nam chạm đến cảm xúc của khách mời.

Sự kiện quy tụ 3 sắc màu âm nhạc - 3 cá tính riêng biệt từ Gigi Hương Giang, Hoàng Hải và Bùi Công Nam. Lễ vinh danh dẫn dắt khách mời qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sôi động, nhiệt huyết, đến sâu lắng, đầy tự sự khi gợi nhắc về giá trị "gia đình" trong ngày Tết.

Vị thế tiên phong dẫn lối "Hành trình bền vững"

Năm 2025, Masterise Homes khẳng định vị thế tiên phong trên "Hành trình kiến tạo" với 6 dấu ấn. Hành trình đó được khởi đầu từ tâm huyết "Kiến tạo lực lượng bán hàng" với câu lạc bộ Ngôi sao - lực lượng tạo nên sức bật thị trường. Thương hiệu hiện thực hóa hành trình "Kiến tạo phong cách sống" với mảnh ghép chiến lược thuộc bộ sưu tập phong cách sống Masteri (Masteri Collection) tại đại đô thị như Masteri Trinity Square, Masteri Era Landmark (Ocean City), Masteri Sky Quarter (Đan Phượng) và Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng). Song hành với đó, sứ mệnh "Kiến tạo giá trị sống" được hiện thực hóa qua bộ sưu tập Lumiere Series tại khu vực trọng điểm như Lumiere Orient Pearl (Ocean City), Lumiere Prime Hills và Lumiere Essence Peak (Global Gate). Sau khi định hình phong cách và giá trị sống, "Hành trình kiến tạo 2025" của Masterise Homes được xác lập với dấu ấn "Kiến tạo di sản" qua bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu (International Branded Residences).

Kiến tạo không gian sống là khởi đầu, nuôi dưỡng cộng đồng là hành trình dài lâu. Dấu ấn tiếp theo của Masterise Homes năm 2025 là "Kiến tạo cộng đồng" - "Nhà tôi ở Masterise". Thương hiệu phụng sự hơn 30.000 cư dân tại dự án đã bàn giao như Masteri West Heights, Masteri Waterfront, Masteri Centre Point, Lumiere Boulevard… tạo hiệu ứng cộng hưởng thông qua chuỗi hoạt động được tổ chức cả năm, với sự đồng hành của Masterise Property Management.

Từ những cộng đồng gắn kết, tầm nhìn được mở rộng về tương lai, cho thấy dấu ấn của "Kiến tạo tương lai bền vững". Năm 2025, từ bất động sản cao cấp, Masterise Group mở rộng sang hạ tầng chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển mới của quốc gia, nổi bật là dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.

Ông Lê Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Masterise Group, phát biểu tại sự kiện.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Masterise Group, khẳng định năm 2025 là chặng đường vinh quang đầy thách thức. Sự kiên định thực thi 6 giá trị kiến tạo cùng nỗ lực bứt phá giúp Masterise Homes xác lập nên cột mốc đầy tự hào.

Bước sang năm 2026, hành trình bền vững tiếp tục được vun đắp từ nền tảng 6 giá trị cốt lõi này, cùng nội lực và khát khao để xây dựng những công trình biểu tượng trên khắp cả nước.

Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 khu vực miền Bắc "Star Nation" của Masterise Homes khép lại thành công, thắp lên ý chí kiên cường cho đối tác kinh doanh. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế của Masterise Homes với vai trò tiên phong, nhà kiến tạo trên bản đồ bất động sản mà còn mở ra hành trình bền vững, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.