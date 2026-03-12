Giải mã ‘Living in Cosmo’: Phong cách sống đa sắc tại trung tâm TP.HCM

Phong cách sống cosmopolitan được Masterise Homes kiến tạo tại Masteri Cosmo Central, khi mọi nhu cầu sống, làm việc, trải nghiệm kết nối liền mạch giữa nhịp sống đô thị quốc tế.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, chuẩn sống của thế hệ cư dân trẻ không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý mà trở nên linh hoạt trong công việc, đa nhiệm trong nhịp sống và đề cao trải nghiệm cá nhân lẫn cộng đồng. Cosmopolitan - chuẩn sống toàn cầu tại đô thị quốc tế - vì thế không còn là khái niệm xa xỉ mà trở thành một trạng thái sống mới của thời đại.

Dòng chảy Cosmopolitan không chỉ là xu hướng mà là cách công dân toàn cầu chủ động lựa chọn trở thành hạt nhân giữa đô thị đa chức năng, đa văn hóa. Với tư duy phát triển bất động sản đồng thời định hình chất sống, Masterise Homes đã hiện thực hóa tinh thần ấy tại Masteri Cosmo Central, đặt Living in Cosmo vào một không gian sống thực tế và giàu trải nghiệm.

Sống cộng hưởng là nền tảng cho chuẩn sống toàn cầu

Living in Cosmo tạo ra sự cộng hưởng liền mạch giữa mọi nhịp điệu sống. Khi những đô thị phức hợp đa chức năng (mixed-use development) đang làm mờ đi khoảng cách giữa làm việc và tận hưởng, thế hệ cư dân toàn cầu cũng chủ động lựa chọn phong cách sống linh hoạt hơn, cho phép mọi trải nghiệm đều hiệu quả và nâng đỡ lẫn nhau.

Phong cách sống cosmopolitan được hiện thực hóa tại Masteri Cosmo Central.

Tại Masteri Cosmo Central, phân khu cao tầng cao cấp vừa ra mắt tháng 1/2026 tại The Global City, phong cách sống ấy được kiến tạo ngay từ cách tổ chức hệ sinh thái Work-Life Synergy, mang tới hai nhịp sống và làm việc trong cùng một không gian. Trong bán kính 5 phút đi bộ, các nhu cầu sống - làm việc - kết nối - thư giãn đều hiện diện liền mạch.

Từ điển sống của các công dân toàn cầu nơi đây không có từ “gấp gáp” hay “hời hợt”. Không tốn thời gian và năng lượng di chuyển vì chỉ vài bước chân xuống thềm nhà, cư dân đã có thể làm việc đầy hứng khởi tại co-working space thiết kế mở, đầu tư cho các trải nghiệm thể thao, mua sắm, khám phá ẩm thực, văn hóa trọn vẹn và sâu sắc hơn nhờ cộng đồng năng động, đa sắc giữa nhịp sống đô thị quốc tế luôn thăng hoa.

Mọi tiện ích cộng đồng hay riêng tư được sắp đặt để nhịp sống vận hành trôi chảy theo cách mỗi cá nhân mong muốn.

Song hành với nhịp sống đa nhiệm là bộ sưu tập đa dạng gồm căn hộ thương mại 3 tầng, căn hộ 1-4 phòng ngủ, căn Duplex và Penthouse sang trọng, cùng tòa tháp văn phòng hiện đại, tất cả đều cho phép thiết kế linh hoạt. Một căn hộ có thể trở thành home-office truyền cảm hứng vào ban ngày, studio sáng tạo cho những dự án cá nhân, hay party-zone ấm cúng vào cuối tuần tụ họp với bạn bè.

Cosmo vì thế không chỉ là phong cách, mà giúp cuộc sống cá nhân vận hành song song cùng nhịp sống đô thị để nâng tầm chuẩn sống và kiến tạo tương lai.

Phong cách sống đa sắc nuôi dưỡng những cá tính độc bản

Nếu nhịp sống cộng hưởng là nền tảng, màu sắc lại tạo nên cảm xúc và bản sắc của Living in Cosmo. Không gian sống tại Masteri Cosmo Central là nơi mỗi cá nhân vừa tìm thấy “gu sống” của riêng mình, vừa hài hòa trong “bản hòa ca” đa sắc tại tâm điểm The Global City.

Cuộc sống tại Masteri Cosmo Central luôn có mảng xanh để sáng tạo, giao lưu và kết nối.

Sắc xanh tự nhiên nuôi dưỡng những kết nối giữa cá nhân với không gian sống và cộng đồng Cosmo. Kiến trúc Terra Tropical đưa tinh thần nhiệt đới vào không gian đô thị, với mảng xanh từ sảnh, hành lang đến mặt tiền tòa nhà. Ban công rộng mở hướng thẳng ra kênh đào nhạc nước quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thiên nhiên trở thành màu sắc cảm xúc, để mỗi cư dân luôn tràn đầy sức sống và tích cực mỗi ngày.

Lớp phong cách sống tiếp theo của Living in Cosmo được định hình bằng trải nghiệm giàu cảm xúc của dòng sản phẩm Masteri Collection. Từ không gian chung đến căn hộ riêng, mọi chi tiết thiết kế đều nuôi dưỡng những kết nối tự nhiên, tôn vinh cá tính và phong cách của cộng đồng.

Từng chi tiết trong không gian căn hộ Masteri Cosmo Central đều tôn vinh cá tính đa sắc của gia chủ.

Không chỉ năng lượng, phong cách sống Cosmo còn mang “hơi thở” của đô thị quốc tế đa sắc màu. Vị trí tâm điểm tại The Global City thu hút những dòng chảy văn hóa, bồi đắp thêm giá trị sống đa nhiệm cho cộng đồng cư dân với tư duy cởi mở, hình thành kết nối tự nhiên qua các hoạt động nghệ thuật, giải trí tầm vóc quốc tế.

Ánh sáng lễ hội từ kênh đào nhạc nước, nhịp sống sôi động của khu nhà phố thương mại SOHO về đêm hay trung tâm thương mại 123.000 m2 mang đến cảm giác thuộc về nhịp sống đô thị không ngừng dịch chuyển.

Phong cách sống Living in Cosmo không đóng khung trong một khoảnh khắc, mà vận động theo nhịp sống của từng cá nhân.

Tại Masteri Cosmo Central, phong cách sống đa sắc của thế hệ công dân toàn cầu được hiện thực hóa bằng hiệu năng sống, chiều sâu cảm xúc và cộng đồng cộng hưởng. Đây là không gian để mỗi cá nhân hòa nhịp cùng cộng đồng đa bản sắc, mở rộng trải nghiệm và khẳng định dấu ấn riêng giữa tâm điểm The Global City.

