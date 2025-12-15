PGBank ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung, Tây Nguyên khắc phục bão lũ

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại miền Trung, Tây Nguyên 5 tỷ đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hương, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PGBank, trao bảng tượng trưng 5 tỷ đồng ủng hộ đến đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo MTTQ Việt Nam, trong vài tháng gần đây, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn, tuy nhiên nhu cầu hỗ trợ trước mắt và tái thiết sau bão lũ vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước kêu gọi các tổ chức tín dụng phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Hương lắng nghe ông Cao Xuân Thạo, đại diện vận động cứu trợ trung ương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao đổi về chiến dịch thần tốc Quang Trung do Thủ tướng chỉ đạo.

“PGBank luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Trước những thiệt hại của đồng bào miền Trung và Tây Nguyên, chúng tôi mong muốn được chung tay góp sức, đồng hành cùng cơ quan quản lý và tổ chức xã hội để hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn”, ông Nguyễn Văn Hương, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PGBank, chia sẻ.

Khoản hỗ trợ 5 tỷ đồng từ PGBank được chuyển về Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất tại khu vực chịu thiệt hại nặng nề của các đợt mưa lũ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, nhiều năm qua, PGBank duy trì chương trình an sinh xã hội trên cả nước, tập trung hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống người dân và trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.