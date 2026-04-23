FPT lãi hơn 2.800 tỷ đồng quý I

FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.800 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó hoàn thành 24% kế hoạch cả năm.

FPT lần đầu tiên công bố kết quả kinh doanh theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom. Ảnh: FPT.

Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, trong đó ghi nhận doanh thu hơn 12.480 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng , lần lượt tăng 9% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về kế hoạch năm 2026, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 16% và 15% (theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom). Như vậy, sau quý đầu năm, FPT đã hoàn thành được 21% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận.

Quý vừa rồi, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 87% doanh thu và 56% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 10.842 tỷ đồng và 1.566 tỷ đồng , tăng trưởng lần lượt 11% và 11% so với cùng kỳ năm trước.

FPT cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 10% lên 9.034 tỷ đồng . Động lực chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 19% so với cùng kỳ. Kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh thu ký mới của mảng dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 13.833 tỷ đồng , tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. FPT liên tục thắng thầu 8 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), tăng 14% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 4.214 tỷ đồng, tăng trưởng gần 18% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 1.807 tỷ đồng (+14%) và lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng (+305%), chủ yếu nhờ gia tăng tỷ trọng dịch vụ/phần mềm, đặc biệt từ các cơ hội mở rộng ở cả khối khách hàng tư nhân và khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm made-by-FPT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 599 tỷ đồng (+14%).

Đối với khối giáo dục, đầu tư và khác, doanh thu điều chỉnh giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.638 tỷ đồng . Lợi nhuận trước thuế của khối đạt 1.238 tỷ đồng , tăng 24% nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số từ các công ty liên doanh liên kết.

Trong quý vừa rồi, FPT đã ký hợp đồng AI trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn sản xuất vật liệu hàng đầu thế giới. Thương vụ cho thấy quy mô các hợp đồng AI đang tăng lên đáng kể và nhu cầu đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế trên quy mô lớn, qua đó củng cố vị thế của FPT trong vai trò đối tác chuyển đổi AI end-to-end tại các thị trường phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

FPT cũng ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn với Tập đoàn Điện lực Chugoku (top 10 tại Nhật Bản). Dự án bao phủ quy mô lớn với gần 40 công ty thành viên, trong đó việc triển khai Microsoft 365 và tự động hóa quy trình (RPA) đóng vai trò nền tảng để chuyển đổi sang mô hình vận hành linh hoạt và số hóa.

Tập đoàn FPT và LG CNS cũng ký kết quan hệ đối tác chiến lược nhằm mở rộng các giải pháp giáo dục và đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam và toàn bộ thị trường Đông Nam Á.

Vừa qua, tập đoàn đã khởi công thêm tổ hợp giáo dục tại Hải Phòng với quy mô đào tạo hơn 5.800 học sinh, sinh viên trên diện tích khoảng 10 ha, bao gồm đầy đủ các cấp từ phổ thông liên cấp đến cao đẳng và đại học. Giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.