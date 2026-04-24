Chủ tịch BIDV nói về tác động của giá dầu tăng

Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho biết lợi nhuận trước thuế riêng lẻ quý I của ngân hàng đã đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tại đại hội, Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm tiết lộ lợi nhuận trước thuế riêng lẻ quý I của ngân hàng đã đạt 8.254 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%, phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đến hết quý I, dư nợ tín dụng của BIDV đạt 2,38 triệu tỷ đồng , tăng 3% so với đầu năm và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Huy động vốn đạt 2,43 triệu tỷ đồng , gần như đi ngang so với đầu năm nhưng tăng 12% so với một năm trước. Theo lãnh đạo ngân hàng, hoạt động huy động vốn trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Trong năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5-10%. Dư nợ tín dụng sẽ được điều hành theo hạn mức tăng trưởng NHNN phê duyệt. Lợi nhuận trước thuế thực hiện theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời ngân hàng sẽ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Đáng chú ý, BIDV dự kiến tăng tối đa 26.758 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua 3 phương án: bổ sung từ quỹ dự trữ tối đa 4.985 tỷ đồng ; chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tối đa 13.973 tỷ đồng ; và phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng với quy mô tối đa 7.800 tỷ.

Trong đó, hai phương án đầu tiếp tục triển khai theo kế hoạch đã được thông qua tại đại hội năm 2025, còn phương án chào bán riêng lẻ/ra công chúng là đề xuất mới. Nếu hoàn tất các kế hoạch trên, vốn điều lệ của BIDV dự kiến tăng lên 99.558 tỷ đồng , tăng 37% so với thời điểm 31/3.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú cũng chia sẻ thắc mắc của các cổ đông liên quan tới tác động của việc giá dầu tăng. Theo ông, trước hết, yếu tố năng lượng tạo áp lực lớn khi nguồn cung trong nước mới đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu, phần còn lại vẫn phụ thuộc nhập khẩu, trong đó tỷ trọng đáng kể đến từ khu vực Trung Đông. Vì vậy, biến động địa chính trị tại khu vực này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá năng lượng trong nước.

Giá dầu tăng cũng kéo theo chi phí đầu vào của nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là vận tải, logistics, du lịch và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như hóa chất, gây khó khăn trong việc kiểm soát giá thành. Đồng thời, xung đột tại một số khu vực còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến hoạt động giao thương của doanh nghiệp.

Ở góc độ vĩ mô, xăng dầu là đầu vào quan trọng của nền kinh tế, nên khi giá tăng sẽ tác động đến mặt bằng giá chung, từ đó ảnh hưởng đến các chỉ tiêu như lạm phát và tăng trưởng. Đối với ngành ngân hàng, tác động mang tính gián tiếp nhưng rõ rệt, khi nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực chịu ảnh hưởng gặp khó khăn, kéo theo rủi ro đối với hoạt động tín dụng.

Trước bối cảnh đó, BIDV cho biết đã xây dựng các kịch bản điều hành từ cơ sở đến tiêu cực để chủ động quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng và huy động vốn ổn định.

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Phan Đức Tú cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến thấp hơn giai đoạn trước, phù hợp định hướng điều hành của NHNN, với mục tiêu khoảng 15% thay vì mức trên 19-20% như các năm trước. Chính sách lãi suất sẽ được điều hành linh hoạt theo diễn biến thực tế.

Trong bối cảnh biên lợi nhuận có thể chịu áp lực từ chi phí vốn, BIDV cho biết sẽ tiếp tục cơ cấu lại nguồn thu, đa dạng hóa hoạt động nhằm duy trì hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống.