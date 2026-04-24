VietinBank sắp bán dự án tòa tháp trụ sở tại Ciputra

VietinBank cho biết đã tiến sát các bước pháp lý cuối cùng trong thương vụ chuyển nhượng VietinBank Tower và dự kiến hoàn tất, ký hợp đồng chính thức trong nửa đầu năm 2026.

VietinBank cho biết nguyên tắc giá bán sẽ không thấp hơn tổng mức đầu tư và giá trị thực tế đã bỏ ra, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông. Ảnh: CTG.

Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội, hé lộ nhiều kế hoạch đáng chú ý liên quan đến chuyển nhượng dự án VietinBank Tower, chiến lược tăng vốn, kiểm soát nợ xấu và mở rộng sang các lĩnh vực mới như fintech, tài chính tiêu dùng.

Tại đại hội, liên quan đến tiến độ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower, bà Phạm Thị Thanh Hoài, Thành viên HĐQT VietinBank, cho biết ngân hàng đã tích cực làm việc với đối tác và xử lý khối lượng lớn các thủ tục liên quan.

Đến nay, VietinBank đã tiến sát các bước pháp lý cuối cùng của thương vụ này. Theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cùng các bên liên quan, ngân hàng dự kiến hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý và ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức trong nửa đầu năm 2026.

Về mức giá chuyển nhượng, đại diện VietinBank cho biết sẽ được xác định theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, ngân hàng đặt ra yêu cầu không thấp hơn tổng mức đầu tư và giá trị thực tế đã bỏ ra, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông.

Liên quan đến chính sách cổ tức, đặc biệt là khả năng chia cổ tức tiền mặt trong 3-5 năm tới mà cổ đông đặc biệt quan tâm, ông Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT VietinBank, cho biết về nguyên tắc, nếu có điều kiện, ngân hàng nào cũng mong muốn chia cổ tức bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, với đặc thù là ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, VietinBank đang gặp nhiều hạn chế trong việc tăng vốn so với nhóm ngân hàng tư nhân. Trong bối cảnh đó, nguồn tăng vốn chủ yếu hiện nay đến từ lợi nhuận giữ lại.

Do vậy, thời gian tới, VietinBank sẽ linh hoạt trong việc lựa chọn phương thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, đồng thời tiếp tục tập trung gia tăng lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận giữ lại, các quỹ theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền để bổ sung vốn. Ngân hàng cũng đang nghiên cứu các phương án tăng vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Ban lãnh đạo VietinBank cho biết đang nghiên cứu triển khai hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) của Việt Nam trong thời gian tới. Các mô hình pháp nhân và lĩnh vực hoạt động cụ thể sẽ được xây dựng bám sát định hướng phát triển của trung tâm tài chính quốc tế.

Song song đó, VietinBank cũng đẩy mạnh kế hoạch hợp tác với các công ty fintech và startup. Theo đại diện ngân hàng, thay vì coi đây là đối thủ cạnh tranh, VietinBank xác định fintech là đối tác để cùng phát triển hệ sinh thái, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đáng chú ý, đối tác chiến lược MUFG - một trong những ngân hàng lớn trên thế giới - cũng có các quỹ đầu tư mạnh vào lĩnh vực fintech và startup, tạo nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch hợp tác của VietinBank. Ngoài ra, ngân hàng đang đặc biệt quan tâm đến mảng tài chính tiêu dùng (consumer finance), được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng cao và biên lợi nhuận hấp dẫn.

Trước đây, VietinBank chủ yếu tập trung vào các phân khúc khách hàng truyền thống như doanh nghiệp lớn, SME, FDI và bán lẻ, nhưng thời gian tới sẽ mở rộng sang các phân khúc mới.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua tất cả tờ trình, bao gồm mục tiêu năm 2026 tăng trưởng tổng tài sản 5-10% so với năm trước, dư nợ tín dụng tăng trưởng theo mức được NHNN phê duyệt, nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng tín dụng. Cùng với đó, ngân hàng dự kiến giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.

Ngân hàng sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (hơn 16.200 tỷ đồng ) để chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ. Phương án này sẽ chờ phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền. Nếu được chấp thuận và triển khai xong tất cả kế hoạch tăng vốn, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên hơn 105.000 tỷ đồng .

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của VietinBank, NHNN hiện là cổ đông lớn nhất nắm 54,46% vốn; cổ đông ngoại MUFG Bank Ltd. nắm giữ 19,73% vốn.