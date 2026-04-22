Chủ tịch VPBank nói về áp lực cạnh tranh với ngân hàng quốc doanh

Ông Ngô Chí Dũng thừa nhận khi VPBank tăng quy mô tài sản thì các ngân hàng quốc doanh cũng đang tăng rất nhanh, do đó việc có mặt trong top 3 quy mô tài sản không hề dễ dàng.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) diễn ra chiều 22/4, rất nhiều cổ đông đã đặt câu hỏi về định hướng đưa VPBank lọt top 3 ngân hàng lớn nhất trong 5 năm tới, trong bối cảnh các ngân hàng đối thủ cũng đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng.

Áp lực cạnh tranh với các “gã khổng lồ” quốc doanh

Trả lời nội dung này, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng lưu ý khái niệm top 3 trong mục tiêu chiến lược của VPBank không phải ám chỉ một chỉ tiêu cụ thể. Khi nói đến vị thế top 3, có rất nhiều chỉ số để so sánh giữa các ngân hàng như: quy mô tổng tài sản, lợi nhuận, vốn điều lệ, doanh thu…

Ông Dũng dẫn ví dụ khi đặt mục tiêu top 3 thì xét về mặt vốn chủ sở hữu, hiện VPBank đã đạt hơn 180.000 tỷ, đang đứng top 2 toàn hệ thống. Tương tự, tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng hiện cũng đã đứng top 3 thị trường.

Do đó, việc đặt ra mục tiêu 3-5 năm tới VPBank lọt top 3 ngân hàng lớn nhất ở nhiều chỉ số hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về quy mô tổng tài sản, ông Dũng thừa nhận trong khi VPBank gia tăng quy mô tài sản, các ngân hàng quốc doanh cũng đang tăng rất nhanh. Do đó, VPBank có thể chưa nằm trong top 3 về chỉ tiêu này.

Thực tế, tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VPBank đạt khoảng 1,26 triệu tỷ đồng , lớn thứ 2 trong nhóm ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh (sau MB với 1,62 triệu tỷ).

Dù vậy, khoảng cách giữa nhà băng này với 3 "gã khổng lồ" quốc doanh vẫn là rất lớn. Cùng thời điểm, tổng tài sản của Vietcombank đã lên tới 2,44 triệu tỷ; VietinBank là 2,77 triệu tỷ và BIDV lên tới 3,33 triệu tỷ. Chênh lệch này đồng nghĩa 10% quy mô tài sản của nhóm ngân hàng quốc doanh tương đương tới 20-26% tăng trưởng của VPBank.

QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN MỘT SỐ NGÂN HÀNG LỚN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY Nguồn: BCTC NH. Nhãn BIDV VietinBank Vietcombank MB VPBank Techcombank ACB Tổng tài sản cuối năm 2025 Triệu tỷ đồng 3.33 2.77 2.44 1.62 1.26 1.19 1.03

Trong phần trình bày kế hoạch tăng trưởng trước đó, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết sau giai đoạn tăng trưởng bình quân 28%/năm trong 5 năm đã qua, VPBank tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo.

“Chiến lược duy trì đà tăng trưởng cao này sẽ được thực hiện liên tục trong năm 2025, 2026, 2027 và các năm tiếp theo, tạo bước đà vững chắc để VPBank vươn lên, tạo ra vị thế khác biệt so với phần còn lại của ngành ngân hàng”, ông Vinh nói với các cổ đông.

Năm nay, VPBank đặt mục tiêu số dư tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 40%, lên hơn 1 triệu tỷ đồng ; dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 34%, lên hơn 1,29 triệu tỷ. Qua đó, tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng 29%, vượt 1,63 triệu tỷ đồng .

Ông Vinh cũng cho biết VPBank sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình tăng vốn liên tục từ nay đến năm 2029 thông qua việc giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn vốn đầu tư mới từ bên ngoài.

Bất động sản vẫn rất tiềm năng

Tại phiên họp, nhiều cổ đông cũng đặt ra câu hỏi về ngành bất động sản trong bối cảnh lãi suất cao hiện nay, ông Ngô Chí Dũng thừa nhận mặt bằng lãi suất cao đã và đang tạo ra những áp lực không nhỏ lên ngành bất động sản. Tuy nhiên, ở góc nhìn dài hạn, ông cho rằng thị trường bất động sản đang lại là một bức tranh hoàn toàn khác.

Chủ tịch VPBank phân tích hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam mới đạt chưa tới 40%, trong khi con số này ở Trung Quốc là khoảng 77%. Điều này chứng tỏ dư địa và nhu cầu về nhà ở tại Việt Nam trong 10-20 năm tới vẫn rất lớn. Do đó, VPBank vẫn xác định bất động sản là một lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, cần được hỗ trợ và thúc đẩy.

Tuy nhiên, ngành bất động sản rất đa dạng từ nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, thương mại đến nhà ở. Trong nhà ở lại có nhà ở xã hội, bình dân, trung cấp, cao cấp... "Vấn đề cốt lõi là giải ngân vào đâu”, ông Dũng nói và cho biết quan điểm xuyên suốt của VPBank là chỉ tập trung tài trợ cho những phân khúc bất động sản hướng tới nhu cầu ở thực của người dân và xã hội.

Chia sẻ rõ hơn, ông Nguyễn Đức Vinh cho biết thời gian qua, NHNN có chủ trương kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản để tránh rủi ro “bong bóng”. Ông cho rằng đây là định hướng đúng đắn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo VPBank đánh giá bất động sản vẫn là lĩnh vực cực kỳ quan trọng của nền kinh tế. Nhu cầu sở hữu nhà ở luôn là một trong những nhu cầu thiết yếu và lớn nhất của người dân.

Vì vậy, VPBank không "đóng cửa" với bất động sản, mà thực hiện điều chỉnh chiến lược tài trợ: tập trung vốn cho các dự án nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, nhà ở xã hội, phân khúc trung bình - những dự án phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Hiện tại, với các chính sách tháo gỡ pháp lý từ Chính phủ, nhiều dự án bất động sản đang được khởi động lại. Ông Vinh cho biết tín dụng bất động sản của VPBank vẫn sẽ tăng trưởng, nhưng sẽ định hướng chảy vào việc xây dựng hoàn thiện dự án để bàn giao sản phẩm thực tế, mang lại dòng tiền cho cả chủ đầu tư và ngân hàng.

Ngoài bất động sản, VPBank cũng đang xây dựng chiến lược mở rộng tài trợ sang các nhóm ngành trọng điểm khác như: năng lượng, tiêu dùng, xây dựng hạ tầng (đầu tư công)... để đa dạng hóa danh mục tín dụng.

Sẵn sàng vận hành sàn tiền số

Với kế hoạch tham gia thí điểm lập sàn tiền số, Tổng giám đốc VPBank cho biết đây là một trong 4 mảng kinh doanh trụ cột mới của VPBank cùng với vàng, quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ.

Hiện VPBank đã hợp tác với một số đối tác công nghệ và tài chính quốc tế uy tín như OKX để thành lập công ty chuyên về sàn giao dịch tài sản số trong nước. Ông Vinh nhấn mạnh VPBank sẽ không kinh doanh, mua bán tài sản số, tiền số, mà sẽ tham gia với vai trò cung cấp hạ tầng dịch vụ, như nền tảng giao dịch, dịch vụ lưu ký, bảo quản tài sản số…

Mảng dịch vụ này, khi được cơ quan chức năng phê duyệt, sẽ bổ sung cho hệ sinh thái quản lý tài sản (Wealth Management) của VPBank, bên cạnh các công ty chứng khoán, quản lý quỹ và bảo hiểm nhân thọ hiện có.

Hiện Công ty tài sản số CAEX của VPBank đã hoàn tất việc tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng , đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu của cơ quan quản lý. Ngoài ra, công ty này cũng là một trong 5 doanh nghiệp nhận được giấy phép vận hành ban đầu.

“Chúng tôi kỳ vọng trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới, sau khi cơ quan quản lý chính thức phê duyệt, sàn giao dịch sẽ sẵn sàng ra mắt thị trường”, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng chia sẻ.