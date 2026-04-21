Giá xăng dầu giảm mạnh

  • Thứ ba, 21/4/2026 16:03 (GMT+7)
Từ 16h ngày 21/4, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Trong đó, giá xăng RON 95 giảm 720 đồng xuống 23.040 đồng/lít.

Xăng RON 95 được bán với giá 23.040 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới đây quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 16h ngày 21/4.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 660 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 720 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.930 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.040 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm 3.190 đồng/lít còn 27.850 đồng/lít, dầu mazut giảm 700 đồng/lít về 19.630 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Trong đó, trích quỹ dầu mazut 600 đồng/lít, dầu diesel 600 đồng/lít, xăng không chì 400 đòng/lít.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc gia hạn hiệu lực áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Nghị định 72 có hiệu lực từ ngày 9/3 đến hết ngày 30/4, quy định mức thuế nhập khẩu MFN đối với nhiều loại xăng dầu đã được điều chỉnh giảm sâu về 0%. Cụ thể, thuế với xăng động cơ không chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế được giảm từ 10% xuống 0%. Tương tự, dầu diesel và nhiên liệu bay được hạ từ 7% xuống 0%. Nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất xăng dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được áp dụng mức thuế suất về 0%.

Trong dự thảo Nghị quyết mới, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định 72 thêm 2 tháng, đến hết ngày 30/6/2026. Đồng thời, cơ quan soạn thảo kiến nghị mở rộng danh mục được hưởng thuế suất 0% đối với một số nguyên liệu khác thuộc các mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ), 2710.19.89 (các loại dầu trung khác và chế phẩm) và 2711.19.00 (các loại khác).

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học giá dầu công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

