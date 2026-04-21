Hòa Phát lãi hơn 9.000 tỷ trong 3 tháng, cao nhất 19 quý

Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 169% và cao nhất trong 19 quý, nhờ đà tăng trưởng mạnh của mảng thép.

Chủ tịch Trần Đình Long thông báo Hòa Phát lãi hơn 9.000 tỷ đồng trong quý I. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 21/4, Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã chia sẻ những tín hiệu tích cực về triển vọng tăng trưởng của tập đoàn. Ông nhấn mạnh mảng kinh doanh cốt lõi là thép trong năm nay sẽ rất khả quan nhờ xu hướng chung của thế giới cũng như việc bắt đầu hái quả ngọt từ các dự án đầu tư lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Năm 2025, tập đoàn đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 13% và 29% so với năm 2024.

Trong đó, sản xuất thép đóng góp 93% doanh thu toàn tập đoàn. Sản lượng bán hàng thép toàn tập đoàn lần đầu tiên vượt 10 triệu tấn, tăng 25% so với năm trước. Riêng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng trưởng trên 70%. Hòa Phát tiếp tục giữ vị trí số 1 Việt Nam về thị phần thép xây dựng và ống thép, lần lượt đạt 37,6% và 31,2%.

Theo Chủ tịch Trần Đình Long, trong quý I vừa qua, doanh thu của Hòa Phát đạt hơn 53.500 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ đồng , tăng 169% và là mức cao nhất kể từ quý III/2021.

Lý giải kết quả này, ông Long cho biết hơn 5.200 tỷ đồng lợi nhuận của Hòa Phát đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Còn khoảng 3.800 tỷ đồng là lợi nhuận đột biến, phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần dự án, đặc biệt là dự án khu đô thị Phố Nối ở Hưng Yên.

Cụ thể, tập đoàn sản xuất 3,3 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 25% so với quý I/2025 và tăng 8% so với quý cuối năm 2025. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao ghi nhận 1,4 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2025 và tăng 8% so với quý cuối năm trước. Thép Hòa Phát duy trì thị phần số 1 Việt Nam với 36% và có mặt tại hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), sản lượng bán hàng đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 48% so với quý đầu năm 2025. Hiện tại, sản lượng tiêu thụ HRC ở thị trường trong nước chiếm gần 80%. Hòa Phát còn sản xuất và cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu nhiều loại sản phẩm chế biến sau thép như ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực các loại.

Trong quý đầu năm, tập đoàn cung cấp 241.000 tấn ống thép, 106.000 tấn tôn mạ, tăng tương ứng 30% và 19% so với quý I/2025. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại đạt hơn 62.000 tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát đang chuẩn bị khởi công KCN Lý Thường Kiệt (Hưng Yên) và KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng).

Về điện máy gia dụng, tập đoàn đầu tư xây dựng thêm nhà máy tủ lạnh mới tại KCN Phú Mỹ (TP.HCM) và hệ thống sản xuất bảng mạch tại KCN Hòa Mạc nhằm tự chủ trong phát triển sản phẩm mới.