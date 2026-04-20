Vingroup có đỉnh mới, sắp thành công ty 1,5 triệu tỷ đầu tiên Việt Nam

Cổ phiếu VIC lập đỉnh lịch sử 191.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên mức kỷ lục 1,47 triệu tỷ đồng, trở thành một trong những trụ cột dẫn dắt VN-Index.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng vợ là bà Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 20/4 với diễn biến giằng co căng thẳng. Áp lực đến từ bối cảnh quốc tế, đặc biệt là những thông tin kém tích cực liên quan tới căng thẳng tại Trung Đông, khiến chỉ số VN-Index mở cửa trong sắc đỏ khi tâm lý phòng thủ nhanh chóng lan rộng.

Ngay từ đầu phiên, các trụ cột quen thuộc, đặc biệt là nhóm nhóm Vingroup, đồng loạt điều chỉnh và tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. Việc những cổ phiếu có tính dẫn dắt cao suy yếu khiến thị trường thiếu điểm tựa, kéo theo trạng thái thận trọng bao trùm phần lớn thời gian giao dịch đầu giờ.

Tuy nhiên, kịch bản tiêu cực không kéo dài quá lâu. Sau khoảng 1 giờ giao dịch đầu tiên, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại, tập trung vào các nhóm vốn hóa lớn. Sự hồi phục của các mã trụ như VIC, VHM không chỉ giúp thị trường cân bằng lại cung - cầu mà còn đóng vai trò “mỏ neo tâm lý”, tạo lực kéo giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.

Dù vậy, thanh khoản lại chưa thực sự đồng thuận với nhịp hồi phục. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường hôm nay chỉ đạt khoảng 23.000 tỷ đồng , giảm hơn 7% so với phiên liền trước, cho thấy sự thận trọng vẫn hiện hữu.

Kết phiên, VN-Index tăng 19,94 điểm (+1,1%) lên 1.837,11 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,67 điểm (-1%) xuống 257,33 điểm, còn UPCoM-Index tăng 1,12 điểm (+0,9%) lên 129,49 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về bên mua nhưng vẫn cho thấy sự phân hóa với 350 mã tăng giá (trong đó có 26 mã tăng trần), 884 mã đứng giá và 327 mã giảm (11 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính khi có tới 19 mã tăng, 4 mã đi ngang và chỉ 7 mã giảm. Chỉ số VN30-Index theo đó tăng gần 21 điểm, vượt mốc 2.000 điểm, củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Cổ phiếu VIC tiếp tục đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên hôm nay tập trung ở các cổ phiếu đầu ngành và nhóm bất động sản - tài chính. Nổi bật có VHM tăng trần, VIC (+1,7%), VCB (+1%), GEE tăng trần, VPL (+3%), HDB (+2,7%), HPG (+1,6%), TCB (+1,1%), VRE (+3%) và CTG (+0,7%).

Cổ phiếu VIC tiếp tục gây chú ý khi thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 191.000 đồng/cổ phiếu, qua đó một lần nữa phá kỷ lục về vốn hóa ở mức 1,47 triệu tỷ đồng . Nếu tính từ vùng đáy ngắn hạn 123.000 đồng/cổ phiếu thiết lập trong phiên 24/3, thị giá VIC đã ghi nhận mức tăng hơn 52% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Nhịp tăng gần nhất xuất hiện trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup vừa có tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng vọt so với phương án ban đầu cũng như kết quả năm ngoái.

Cụ thể, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485.000 tỷ đồng , tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

Trước đó, theo tài liệu công bố hồi đầu tháng 4, Vingroup lên kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng - đều là các mức kỷ lục nếu hoàn thành.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, tập đoàn đã nâng đáng kể cả 2 chỉ tiêu trọng yếu, với mức tăng tương ứng khoảng 8% về doanh thu và 40% về lợi nhuận so với kế hoạch cũ.

Kế hoạch doanh thu kể trên không chỉ là kỷ lục của Vingroup mà còn là kỷ lục của một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện rải rác tại một số nhóm ngành, đặc biệt là dầu khí và nguyên vật liệu. Các mã như BSR (-2,1%), GAS (-1,1%), GVR (-1,5%), VJC (-1,4%), VPB (-0,7%), MBB (-0,4%), PLX (-1,3%), MSB (-1,6%), DGC (-2,6%) và CRV (-2,1%) phần nào kìm hãm đà tăng chung.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhóm nhà đầu tư này quay lại bán ròng với giá trị lên tới 640 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VIC với quy mô gần 880 tỷ đồng , cùng với VPB (-138 tỷ) và BSR (-53 tỷ). Động thái bán cổ phiếu VIC khi mã này đang neo ở vùng đỉnh phần nào cho thấy xu hướng chốt lời của dòng vốn ngoại.

Ngược lại, khối này vẫn giải ngân có chọn lọc vào một số mã như SSI (+136 tỷ), MWG (+133 tỷ), FPT (+104 tỷ) và VHM (+88 tỷ).