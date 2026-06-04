TP.HCM đề xuất hệ số K mới, giá đất Đồng Khởi, Lê Lợi gần 1 tỷ đồng/m2

Dự thảo hệ số K mới của TP.HCM dự kiến áp dụng từ 1/7. Nhiều tuyến đường trung tâm có giá đất vượt 950 triệu đồng/m2, đất nông nghiệp có nơi điều chỉnh hơn 10 lần.

Một phần đường Lê Lợi, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), dự kiến áp dụng từ ngày 1/7 trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, giá đất sẽ được xác định bằng giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số K tương ứng. Hệ số này được xây dựng theo từng loại đất, mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng, khu vực và vị trí thửa đất nhằm phản ánh sát hơn biến động của thị trường.

Dự thảo quy định hệ số K cho 168 phường, xã và đặc khu trên địa bàn TP.HCM đối với hai nhóm đất gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.

3 tuyến đường có giá đất ở cao nhất TP.HCM

Đối với đất phi nông nghiệp (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ), hệ số K của vị trí 1 được quy định cụ thể theo từng tuyến đường tại phụ lục kèm theo.

Các vị trí 2, 3 và 4 được xác định bằng hệ số K tương ứng nhân thêm 1,35 lần. Riêng đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu Công nghệ cao áp dụng hệ số K bằng 1.

Đối với đất nông nghiệp, hệ số K được xác định theo từng địa bàn phường, xã. Riêng đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao áp dụng hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.

Theo dự thảo, tại khu vực trung tâm TP.HCM, 3 tuyến đường có giá đất ở cao nhất là Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Nguyễn Huệ và Đồng Khởi cùng áp dụng hệ số K 1,39 lần. Với giá đất theo bảng giá đất hiện hành ở mức 687,2 triệu đồng/m2, tiền đất khi nhân hệ số K là khoảng 955,2 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, tuyến Hai Bà Trưng (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Đình Chiểu) có hệ số K cao nhất tại phường Sài Gòn, đạt 2,23 lần. Với giá đất trong bảng giá đất là 266,5 triệu đồng/m2, tiền đất tương ứng khoảng 594,3 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, hệ số K đối với đất nông nghiệp có mức biến động lớn hơn nhiều, dao động từ 1 lần đến 10,56 lần. Các địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa mạnh ghi nhận hệ số điều chỉnh cao. Chẳng hạn, một số tuyến đường như Nguyễn Thị Tú, Trần Văn Giàu tại xã Tân Vĩnh Lộc có hệ số K lên tới 10,12 lần. Tại xã Hồ Tràm, hệ số K đối với đất nông nghiệp trên một số tuyến đường đạt 10,56 lần.

Tại đặc khu Côn Đảo, toàn bộ đất phi nông nghiệp được đề xuất áp dụng hệ số K 2,21 lần. Đối với đất nông nghiệp, hệ số K dao động từ hơn 4 lần đến hơn 8 lần.

Toàn bộ đất phi nông nghiệp ở Côn Đảo được đề xuất áp dụng hệ số K 2,21 lần. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung hệ số điều chỉnh theo quy hoạch dựa trên hệ số sử dụng đất. Cụ thể, các khu đất có hệ số sử dụng đất dưới 4 lần áp dụng hệ số điều chỉnh 1 lần; từ 4 lần đến dưới 5 lần áp dụng 1,1 lần; từ 5 lần đến dưới 6 lần áp dụng 1,2 lần; từ 6 lần đến dưới 7 lần áp dụng 1,3 lần. Theo nguyên tắc này, cứ mỗi khi hệ số sử dụng đất tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch sẽ tăng thêm 0,1 lần.

Hồ sơ đất đai đã phê duyệt trước 1/7 không áp dụng hệ số K mới

Về quy định chuyển tiếp, dự thảo nêu rõ các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã ban hành thông báo trước ngày quyết định có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo các quyết định, thông báo đã ban hành.

Đối với việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp đã có văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất thì tiếp tục hoàn tất thủ tục trình phê duyệt mà không phải áp dụng theo quyết định mới. Trường hợp chưa có văn bản thẩm định sẽ thực hiện theo quy định tại quyết định này.

Đối với giá đất cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, các dự án đã thuê đơn vị tư vấn trước ngày 30/6 nhưng chưa được phê duyệt giá đất vẫn được tiếp tục triển khai các thủ tục xác định, phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp chưa thuê đơn vị tư vấn trước thời điểm này sẽ áp dụng theo quy định mới.