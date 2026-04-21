Gần 1.000 cổ đông Hòa Phát đi họp sáng nay

ĐHĐCĐ 2026 của Hòa Phát ghi nhận 950 cổ đông tham dự trực tiếp. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp này chứng kiến lượng cổ đông vượt mốc 300.000 người.

Sáng 21/4, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Khách sạn Melia Hanoi. Ngay từ sớm, hội trường đã kín chỗ với hàng trăm cổ đông tham dự, phản ánh mức độ quan tâm lớn của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp đầu ngành thép.

Trước giờ khai mạc, đại diện tập đoàn cho biết ĐHĐCĐ thường niên 2026 ghi nhận 950 cổ đông tham dự, đại diện cho hơn 5 tỷ cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Trần Đình Long cũng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên trong lịch sử, Hòa Phát vượt mốc 300.000 cổ đông, qua đó tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp có nhiều cổ đông nhất trên sàn.

Trong nhóm doanh nghiệp niêm yết, Hòa Phát luôn nằm trong số những đơn vị có lượng cổ đông đông đảo nhất thị trường. Đây cũng là lý do cổ phiếu HPG thường được giới đầu tư gọi là “cổ phiếu quốc dân”.

Theo báo cáo thường niên 2025, số lượng cổ đông của tập đoàn đã tăng lên gần 300.000, cao hơn đáng kể so với mức hơn 190.000 cổ đông năm 2024 và hơn 160.000 cổ đông năm 2023. Quy mô cổ đông này tương đương khoảng 7-8 lần sức chứa của sân vận động Mỹ Đình, cho thấy mức độ lan tỏa rộng của HPG trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Tại kỳ ĐHĐCĐ năm ngoái, doanh nghiệp từng ghi nhận hơn 1.000 cổ đông tham dự trực tiếp, mức cao nhất trong lịch sử.

Xét theo cơ cấu sở hữu, nhóm cổ đông nắm dưới 1% vốn Hòa Phát chiếm khoảng 54%, trong khi nhóm sở hữu trên 5% chiếm khoảng 33%, phần còn lại thuộc nhóm nắm giữ 1-5%.

Hiện Chủ tịch Trần Đình Long cùng vợ là bà Vũ Thị Hiền là nhóm cổ đông lớn nhất tập đoàn khi nắm giữ tổng cộng khoảng 2,5 tỷ cổ phiếu, tương đương 32,68% vốn điều lệ.

Về cơ cấu nhà đầu tư, cổ đông trong nước chiếm khoảng 78% vốn điều lệ, trong khi nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 22%.

Tại đại hội năm nay, Hòa Phát sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng , tăng lần lượt 33% và 42% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn, còn lợi nhuận dự kiến là mức cao nhất trong vòng 5 năm, chỉ thấp hơn kỷ lục thiết lập năm 2021.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ 15%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức ước khoảng 767,5 triệu đơn vị, qua đó vốn điều lệ có thể tăng từ 76.755 tỷ đồng lên xấp xỉ 84.430 tỷ đồng .

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, ĐHĐCĐ thường niên 2026 cũng là kỳ họp quan trọng liên quan đến công tác nhân sự cấp cao. HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh cũng sẽ được đưa ra thảo luận nhằm phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.