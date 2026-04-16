Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

Từ 9h ngày 16/4, giá xăng dầu được điều chỉnh trái chiều. Trong đó, giá 2 loại xăng E5 RON 92 và RON 95 cùng tăng còn dầu diesel và mazut quay đầu giảm.

Dầu diesel được bán với giá 31.040/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới đây quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 0h ngày 16/4.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng 250 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 220 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.590 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.760 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 1.920 đồng/lít còn 31.040 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.280 đồng/lít về 20.330 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Trong đó, trích quỹ dầu mazut 800 đồng/lít, dầu diesel 400 đồng/lít, không trích quỹ mặt hàng xăng.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 22.590 +250 Xăng RON 95 23.760 +220 Dầu diesel 31.040 -1.920 Dầu mazut 20.330 -2.280

Ngày 12/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Cùng với đó, xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay cũng thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này.

Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ có thẩm quyền điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại nghị quyết.