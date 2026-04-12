Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu quý I

Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu các loại trong quý đầu năm, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 3, Việt Nam nhập khẩu gần 1,2 triệu tấn xăng dầu các loại, tương đương 1,46 tỷ USD . Trong khi sản lượng nhập khẩu tăng gần 13% so với tháng 2 thì giá trị nhập khẩu đã tăng hơn 94% do giá mặt hàng này tăng cao.

Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước nhập gần 3,4 triệu tấn xăng dầu, tương đương hơn 2,9 tỷ USD , lần lượt tăng 45% và 78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng dầu thô nhập khẩu giảm 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,1 triệu tấn trong quý I, tương đương gần 1,7 tỷ USD .

Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá trị nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu do giá xăng dầu thế giới đi lên khi xung đột Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2. Các đơn vị đẩy mạnh nhập khẩu và đa dạng nguồn để tránh thiếu hụt xăng dầu trong nước.

Mới đây, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân nhập khẩu đã mua khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu; cùng với lượng tồn kho hiện có, nguồn cung được đảm bảo đến hết tháng 4.Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kịch bản trong các tháng tiếp theo.

Bộ cũng thực hiện các giải pháp như tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu, phát triển mạnh nhiên liệu thân thiện môi trường thay thế là xăng sinh học; nâng cao năng lực dự trữ thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ và quản trị rủi ro...