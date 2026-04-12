Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu quý I

  • Chủ nhật, 12/4/2026 17:40 (GMT+7)
Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu các loại trong quý đầu năm, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 3, Việt Nam nhập khẩu gần 1,2 triệu tấn xăng dầu các loại, tương đương 1,46 tỷ USD. Trong khi sản lượng nhập khẩu tăng gần 13% so với tháng 2 thì giá trị nhập khẩu đã tăng hơn 94% do giá mặt hàng này tăng cao.

Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước nhập gần 3,4 triệu tấn xăng dầu, tương đương hơn 2,9 tỷ USD, lần lượt tăng 45% và 78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng dầu thô nhập khẩu giảm 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,1 triệu tấn trong quý I, tương đương gần 1,7 tỷ USD.

Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá trị nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu do giá xăng dầu thế giới đi lên khi xung đột Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2. Các đơn vị đẩy mạnh nhập khẩu và đa dạng nguồn để tránh thiếu hụt xăng dầu trong nước.

Mới đây, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân nhập khẩu đã mua khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu; cùng với lượng tồn kho hiện có, nguồn cung được đảm bảo đến hết tháng 4.Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kịch bản trong các tháng tiếp theo.

Bộ cũng thực hiện các giải pháp như tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu, phát triển mạnh nhiên liệu thân thiện môi trường thay thế là xăng sinh học; nâng cao năng lực dự trữ thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ và quản trị rủi ro...

Đề xuất gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến cuối tháng 6

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với xăng dầu đến hết ngày 30/6, nhằm ổn định nguồn cung, giảm áp lực giá và hỗ trợ doanh nghiệp.

20:08 6/4/2026

Bộ Công Thương: Đã mua thêm 3,2 triệu m3 xăng dầu trong tháng 3

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu, cùng với tồn kho trong nước ở mức cao 2,6-2,8 triệu m3.

17:17 4/4/2026

Việt Nam chi gần nửa tỷ USD nhập xăng dầu giữa căng thẳng Trung Đông

Kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran và khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam đã chi gần nửa tỷ USD nhập khẩu xăng dầu chỉ trong nửa đầu tháng 3.

19:45 18/3/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

