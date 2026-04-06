Đề xuất gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến cuối tháng 6

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với xăng dầu đến hết ngày 30/6, nhằm ổn định nguồn cung, giảm áp lực giá và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP - văn bản điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, trong đó đưa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu về mức 0%. Chính sách này được triển khai nhằm kịp thời đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu trong nước, với thời hạn áp dụng đến hết ngày 30/4.

Nghị định cũng quy định trong trường hợp cần thiết để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có thể đề xuất kéo dài thời gian hiệu lực, trên cơ sở đó Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để gia hạn.

Đánh giá từ Bộ Công Thương cho thấy ngay sau khi có hiệu lực, Nghị định 72 đã mang lại hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung và giảm tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung từ các thị trường truyền thống như Hàn Quốc và ASEAN, mức thuế 0% đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn hàng thay thế ngoài các khu vực này, qua đó góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước.

Tuy nhiên, tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, nguồn cung chưa ổn định và giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng. Trong khi đó, thời hạn áp dụng Nghị định 72 sẽ kết thúc vào ngày 30/4, còn các doanh nghiệp hiện đã phải đàm phán các lô hàng cho tháng 4, 5 và 6. Điều này gây khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch nhập khẩu, ký kết hợp đồng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong trung và dài hạn.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định 72 là cần thiết, nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu, gồm các mã hàng: 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ), 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (các loại khác), theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/6. Sau thời điểm này, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Ngày 9/3, Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đã giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - Chưa pha chế); 2710.12.22 - Pha chế với ethanol; 2710.12.24 - Chưa pha chế; 2710.12.25 - Pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80). Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.