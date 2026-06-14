Thế giới vừa mất 1 tỷ thùng dầu

Theo Rystad Energy, thị trường toàn cầu đã mất 1 tỷ thùng nguồn cung dầu trong 3 tháng qua và con số này có thể tăng gần gấp đôi vào cuối năm.

Các tàu chở hàng di chuyển trên vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Xung đột tại Trung Đông đã khiến thị trường toàn cầu mất khoảng 1 tỷ thùng dầu nguồn cung chỉ trong vòng 3 tháng, tương đương gần 2,5 lần quy mô Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ, theo báo cáo mới nhất của Rystad Energy.

Công ty nghiên cứu năng lượng có trụ sở tại Na Uy cho biết sản lượng dầu bị gián đoạn tại 6 quốc gia vùng Vịnh hiện ở mức khoảng 11,8 triệu thùng/ngày. Nếu tình trạng xung đột kéo dài, lượng dầu bị mất khỏi thị trường có thể tiến gần mốc 2 tỷ thùng vào cuối năm nay, theo Financial Express.

Ông Aditya Saraswat, Giám đốc nghiên cứu Trung Đông và Bắc Phi (MENA) của Rystad Energy, nhận định tổng lượng nguồn cung bị mất hiện đã lên tới 1 tỷ thùng và có thể tăng gấp đôi theo kịch bản cơ sở của tổ chức này.

Theo Rystad, sản lượng dầu của 6 quốc gia vùng Vịnh đã giảm từ 24,2 triệu thùng/ngày trước xung đột xuống còn khoảng 12,4 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất với 3,8 triệu thùng/ngày bị gián đoạn, tiếp theo là Iraq với 2,8 triệu thùng/ngày và Kuwait với 2 triệu thùng/ngày.

Tác động cũng lan sang hoạt động vận tải năng lượng. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh so với thời điểm trước xung đột, trong khi các chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) gần như biến mất.

Các tuyến xuất khẩu thay thế như cảng Yanbu của Saudi Arabia và Fujairah của UAE giúp giảm bớt áp lực nhưng chưa thể bù đắp hoàn toàn lượng dầu bị gián đoạn do hạ tầng hư hại, chi phí bảo hiểm tăng và tình trạng ùn tắc tàu biển.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh giá dầu Brent dao động quanh ngưỡng 90 USD /thùng. Những kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang suy giảm sau các đợt không kích mới giữa các bên.

Trong kịch bản cơ sở, Rystad giả định Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hạn chế trong tháng 6, qua đó tạo điều kiện để eo biển Hormuz mở cửa trở lại theo từng giai đoạn từ giữa tháng 7. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng chỉ khoảng 10-15% sản lượng dầu bị gián đoạn có thể quay trở lại thị trường trong tháng đầu tiên, trong khi quá trình phục hồi hoàn toàn có thể kéo dài đến năm 2027.

Rystad cảnh báo ngay cả trong kịch bản tương đối tích cực, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn có nguy cơ mất gần 2 tỷ thùng nguồn cung trong năm nay, khiến giá dầu tiếp tục đối mặt với rủi ro biến động mạnh.