Giá xăng E10 tiếp tục giảm

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 11/6, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E10 RON 95-III giảm về 22.060 đồng/lít.

Hiện xăng sinh học E10 chưa thuộc danh mục mặt hàng được Nhà nước công bố giá cơ sở. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 11/6.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 450 đồng/lít với giá xăng E5 RON 92 xuống 21.330 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 990 đồng/lít còn 25.870 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.040 đồng/kg còn 18.600 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 100 đồng/lít với xăng sinh học, 200 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, hiện xăng sinh học E10 chưa thuộc danh mục mặt hàng được Nhà nước công bố giá cơ sở. Vì vậy, các doanh nghiệp đầu mối đang tự xây dựng giá bán trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất, pha chế và phân phối.

Theo công bố từ một số doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95-III được bán với giá 22.060 đồng/lít, tức giảm 270 đồng/lít; xăng E10 RON 95-V giảm còn 22.960 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 21.330 -450 Dầu diesel 25.870 -990 Dầu mazut 18.600 -1.040

Để hoàn thiện cơ chế điều hành và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc triển khai xăng E10. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung xăng E10 RON 95-III vào danh mục mặt hàng được công bố giá cơ sở, đồng thời sử dụng loại nhiên liệu này để thay thế xăng khoáng RON 95-III trong công tác điều hành giá xăng dầu.

Theo dự thảo, giá cơ sở của xăng E10 sẽ được tính toán dựa trên giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế kết hợp với giá ethanol nhiên liệu, tỷ lệ phối trộn bắt buộc cùng các yếu tố chi phí liên quan như pha chế, vận chuyển, tồn trữ, hao hụt và những chi phí hợp lý khác phát sinh trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách về thuế, phí nhằm duy trì khoảng chênh lệch giá phù hợp giữa xăng E10 và xăng khoáng. Đây được xem là công cụ quan trọng để khuyến khích người dân, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học, qua đó góp phần giảm phát thải và thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh.