Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá xăng E10 tiếp tục giảm

  • Thứ năm, 11/6/2026 14:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 11/6, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E10 RON 95-III giảm về 22.060 đồng/lít.

Hiện xăng sinh học E10 chưa thuộc danh mục mặt hàng được Nhà nước công bố giá cơ sở. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 11/6.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 450 đồng/lít với giá xăng E5 RON 92 xuống 21.330 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 990 đồng/lít còn 25.870 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.040 đồng/kg còn 18.600 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 100 đồng/lít với xăng sinh học, 200 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, hiện xăng sinh học E10 chưa thuộc danh mục mặt hàng được Nhà nước công bố giá cơ sở. Vì vậy, các doanh nghiệp đầu mối đang tự xây dựng giá bán trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất, pha chế và phân phối.

Theo công bố từ một số doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95-III được bán với giá 22.060 đồng/lít, tức giảm 270 đồng/lít; xăng E10 RON 95-V giảm còn 22.960 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 21.330 -450
Dầu diesel 25.870 -990
Dầu mazut 18.600 -1.040

Để hoàn thiện cơ chế điều hành và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc triển khai xăng E10. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung xăng E10 RON 95-III vào danh mục mặt hàng được công bố giá cơ sở, đồng thời sử dụng loại nhiên liệu này để thay thế xăng khoáng RON 95-III trong công tác điều hành giá xăng dầu.

Theo dự thảo, giá cơ sở của xăng E10 sẽ được tính toán dựa trên giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế kết hợp với giá ethanol nhiên liệu, tỷ lệ phối trộn bắt buộc cùng các yếu tố chi phí liên quan như pha chế, vận chuyển, tồn trữ, hao hụt và những chi phí hợp lý khác phát sinh trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách về thuế, phí nhằm duy trì khoảng chênh lệch giá phù hợp giữa xăng E10 và xăng khoáng. Đây được xem là công cụ quan trọng để khuyến khích người dân, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học, qua đó góp phần giảm phát thải và thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh.

Bộ Công Thương yêu cầu không để gián đoạn nguồn cung xăng E10, E5

Bộ Công Thương đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng sinh học E5, E10 liên tục cho thị trường.

13:40 8/6/2026

Doanh nghiệp xăng dầu 'đau đầu' vì giá xăng E10

Các doanh nghiệp xăng dầu cho biết chi phí đầu tư hạ tầng cho xăng E10 rất lớn nhưng chưa được phân bổ đầy đủ vào giá bán loại xăng này.

10:19 6/6/2026

Petrolimex muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ 23,2 triệu cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

09:06 4/6/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

giá xăng Nhiên liệu sinh học e10 dầu công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

Nhieu nha dau tu 'chan' chung khoan hinh anh

Nhiều nhà đầu tư 'chán' chứng khoán

21 phút trước 16:05 11/6/2026

0

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán giảm xuống chỉ còn 11.300 tỷ đồng trong phiên 11/6, mức thấp nhất hơn một năm qua, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền.

PV GAS nhap them gan 120.000 tan LNG va LPG hinh anh

PV GAS nhập thêm gần 120.000 tấn LNG và LPG

2 giờ trước 14:00 11/6/2026

0

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trong nước tăng cao và thị trường thế giới biến động khó lường, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiếp nhận gần 120.000 tấn LNG và LPG.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý