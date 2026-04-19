Hé lộ lợi nhuận quý I của các 'cỗ máy in tiền' MB, VPBank, ACB

Mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đang dần hé lộ bức tranh kinh doanh quý I của nhiều ngân hàng lớn, với những con số tăng trưởng ấn tượng ngay từ đầu năm.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 mới đây, Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh đã tiết lộ sơ bộ về kết quả kinh doanh quý I ngân hàng lớn nhất khối ngoài quốc doanh này.

Cụ thể, ông Ánh cho biết lợi nhuận hợp nhất quý đầu năm của toàn tập đoàn đạt khoảng 9.500 tỷ đồng , tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngân hàng mẹ MB ghi nhận lợi nhuận 8.866 tỷ, tăng hơn 15%.

Trong quý I, tổng doanh thu hợp nhất toàn hệ thống MB đạt 22.822 tỷ đồng (+22%), trong đó ngân hàng mẹ đóng góp 14.740 tỷ (+17%). Kết quả này có được nhờ tăng trưởng tín dụng trong quý đầu năm hơn 3%, đưa tổng dư nợ lên hơn 1,14 triệu tỷ. Huy động vốn cũng tăng 0,7% trong cùng giai đoạn, đạt 1,07 triệu tỷ. Quy mô khách hàng tăng thêm 1,2 triệu khách hàng trong quý I, lên 36,2 triệu khách hàng.

Tương tự, ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy cũng duy trì quy mô lợi nhuận lớn trong quý I. Theo ban điều hành nhà băng này, lợi nhuận trước thuế quý I ước đạt 5.400 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng đạt trên 3%, trong khi tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được kiểm soát quanh mức 32%. Chất lượng tài sản của ACB duy trì ổn định khi tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Còn với VPBank, trong quý I vừa qua, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của nhà băng này đạt hơn 19.900 tỷ đồng , tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngân hàng mẹ VPBank đóng góp 15.162 tỷ (+34%).

Sau 3 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này đã đạt hơn 7.900 tỷ đồng (+58%) và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Trong số này, ngân hàng mẹ VPBank đóng góp 7.383 tỷ đồng (+49%), các công ty thành viên VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 515 tỷ, bảo hiểm OPES đạt lợi nhuận 261 tỷ, tăng gần 3 lần nhờ tăng trưởng hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc.

Đáng chú ý, ngân hàng mà VPBank nhận chuyển giao bắt buộc GPBank (tên mới là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng) đã ghi nhận hơn 400 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I, gần bằng kết quả cả năm 2025.

VPBank cho biết số dư tín dụng hợp nhất trong quý I của nhà băng đã đạt 1,06 triệu tỷ đồng , tăng 10% so với cuối năm 2025. Trong đó, quy mô tín dụng tại ngân hàng mẹ đạt 941.000 tỷ (+11%). Tổng tài sản hợp nhất theo đó tăng 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng , và số dư tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 822.000 tỷ (+12%).

Đối với OCB, điểm nổi bật trong quý đầu năm là sự bứt phá của nguồn thu ngoài lãi. Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải cho biết thu nhập ngoài lãi của ngân hàng đã tăng trên 80% trong quý I, phản ánh hiệu quả từ chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

NamABank thì ước tính kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận trước thuế hơn 1.620 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Tại BVBank, Chủ tịch HĐQT Lê Anh Tài cho biết lợi nhuận trước thuế quý I đã đạt 215 tỷ đồng , tăng 168% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều mảng hoạt động, trong đó thu nhập dịch vụ đạt 147 tỷ (+16%), còn kinh doanh giấy tờ có giá mang về 90 tỷ đồng , tăng gấp 4,6 lần.

Tại NCB, lợi nhuận quý I ước đạt 242 tỷ đồng , vượt 15% kế hoạch đề ra.