Ngân hàng đang thiếu tiền

Vừa qua, tân Thống đốc NHNN đã triệu tập 46 ngân hàng để bàn biện pháp giảm, hạ nhiệt lãi suất. Tuy nhiên, thị trường cơ bản đang khan hiếm tiền nên công tác huy động vốn chung của các ngân hàng đều khó khăn.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, khoảng 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động kể từ ngày 10/4, với mức điều chỉnh phổ biến 0,1-0,5%. Danh sách này trải dài từ các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank đến các ngân hàng cổ phần như Techcombank, VPBank, Sacombank hay SHB...

Lãi suất huy động neo cao

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VNĐ trong tuần 13-17/4 cũng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm về mức 4%/năm, giảm tới 2%, trong khi các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng đồng loạt đi xuống.

Việc lãi suất liên ngân hàng giảm sâu thường là tín hiệu cho thấy thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên, điều này chưa phản ánh đầy đủ bức tranh huy động vốn trên thị trường dân cư - nơi các ngân hàng vẫn phải cạnh tranh quyết liệt để hút tiền gửi.

Dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm, thực tế vẫn tồn tại mức lãi suất huy động cao trên thị trường. Một số ngân hàng duy trì mức trên 8%/năm nếu cộng các ưu đãi.

Đơn cử, VPBank thông qua nền tảng số Cake vẫn ghi nhận mức lãi suất hấp dẫn. Với khách hàng mới gửi từ 100 triệu đồng trở lên, mức cộng thêm 1,3% có thể đẩy lãi suất thực nhận lên khoảng 8,5-8,7%/năm tùy kỳ hạn.

Tương tự, NCB niêm yết lãi suất kỳ hạn 6-13 tháng trên 8%/năm. Nếu gửi online, khách hàng còn được cộng thêm 0,1%, đưa mức lãi lên đến khoảng 8,55%/năm. Một số ngân hàng khác như Bac A Bank, VIB hay MBV cũng duy trì mức trên 7%/năm.

Áp lực thanh khoản chưa hạ nhiệt

Lý giải cho hiện tượng lãi suất vẫn neo cao, tại Đại hội đồng cổ đông MB mới đây, ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB - cho biết, thời gian gần đây lãi suất huy động toàn thị trường tăng lên đã khiến lãi suất cho vay cũng tăng, có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của ngân hàng và hoạt động của các doanh nghiệp, người dân.

“Nhìn chung cơ bản hệ thống đang thiếu hụt tiền. Vừa qua, tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước triệu tập ngay 46 ngân hàng để bàn biện pháp giảm, hạ nhiệt lãi suất. Tuy nhiên, thị trường cơ bản đang khan hiếm tiền nên công tác huy động vốn chung của các ngân hàng đều khó khăn”, ông Ánh nói.

Theo ông Ánh, cho vay trên huy động chung của toàn thị trường năm 2021 là 95%, tức là huy động 100 đồng cho vay 95 đồng. Đến thời điểm hiện tại đang là 112%, tức huy động 100 đồng cho vay tới 112 đồng. "Thanh khoản hệ thống đang trong giai đoạn khó khăn", ông Ánh nhận định.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), định hướng xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, việc giảm lãi suất huy động được xem là điều kiện cần để kéo giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, VCBS cũng nhận định áp lực huy động vốn chưa thể sớm biến mất. Do đó, mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ đi ngang trong thời gian tới, khó tăng thêm nhưng cũng chưa thể giảm sâu.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ đang hướng tới mục tiêu kép: vừa kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.