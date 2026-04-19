VPBankS 'buôn tiền' lớn hơn cả một ngân hàng cỡ nhỏ

VPBankS báo lãi hơn 435 tỷ đồng trong quý I, tăng mạnh nhờ mảng tự doanh, đồng thời công ty cũng mở rộng dư nợ margin và quy mô tài sản.

CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ đóng góp từ mảng tự doanh.

Trong quý đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của nhà môi giới chứng khoán này đạt 2.871 tỷ đồng , gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ phần lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt khoảng 1.822 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 460 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, khoản lãi từ chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL cũng đạt khoảng 885 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 9 tỷ đồng . Hoạt động bán tài sản tài chính cũng mang về khoảng 438 tỷ đồng cho công ty chứng khoán này.

Ở mảng dịch vụ, doanh thu môi giới chứng khoán của VPBankS đạt khoảng 134 tỷ đồng , tăng hơn 2,6 lần. Các nguồn thu từ lưu ký và dịch vụ tài chính khác cũng ghi nhận cải thiện.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng mạnh lên khoảng 1.625 tỷ đồng , gấp gần 11 lần cùng kỳ, chủ yếu do ghi lỗ từ tài sản tài chính FVTPL với giá trị khoảng 1.472 tỷ đồng . Chi phí tài chính cũng tăng lên khoảng 658 tỷ, gấp gần 5 lần năm ngoái, chủ yếu do chi phí lãi vay.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của VPBankS đạt khoảng 515 tỷ đồng , tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng đạt khoảng 436 tỷ đồng .

Đáng chú ý, phần lợi nhuận chưa thực hiện của nhà môi giới này vẫn còn khoảng 765 tỷ đồng , trong khi công ty ghi nhận lỗ chưa thực hiện khoảng 250 tỷ đồng .

Tại thời điểm kết thúc quý I, tổng tài sản của VPBankS đạt gần 79.000 tỷ đồng , tăng khoảng 8% so với đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và danh mục tài sản tài chính.

Dư nợ cho vay margin và ứng trước của công ty này đến cuối tháng 3 đã đạt hơn 36.000 tỷ đồng , tăng 6% so với cuối năm 2025. Quy mô này thậm chí lớn hơn dư nợ cho vay của Saigonbank là một trong những ngân hàng cỡ nhỏ của hệ thống hiện nay.

Với nền tảng vốn được củng cố sau thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), công ty còn dư địa khoảng 32.000 tỷ đồng cho hoạt động cho vay margin.

Đến cuối tháng 3, VPBankS ghi nhận hơn 1,3 triệu tài khoản khách hàng, tăng gần 15% so với đầu năm, tương đương hơn 10% tổng số tài khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết quả kinh doanh kể trên được công bố trước thềm phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VPBankS dự kiến diễn ra ngày 20/4. Theo tài liệu phiên họp, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng , lần lượt tăng 39% và 44% so với năm trước.

Ở mảng môi giới và cho vay margin, công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HoSE từ 3,2% lên 5%, đồng thời tăng dư nợ bình quân từ gần 19.775 tỷ đồng cuối 2025 lên khoảng 49.485 tỷ đồng trong năm 2026.

Bên cạnh đó, hoạt động ngân hàng đầu tư được kỳ vọng đẩy mạnh trong bối cảnh nhu cầu phát hành trái phiếu và cổ phiếu của doanh nghiệp gia tăng. Mảng tự doanh cổ phiếu niêm yết sẽ tiếp tục theo chiến lược đầu tư chọn lọc, tận dụng cơ hội thị trường.