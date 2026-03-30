Ông Vũ Hữu Điền bất ngờ xin từ nhiệm Phó chủ tịch VPBankS

|
Ông Vũ Hữu Điền vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT VPBankS. Ảnh: VPX.
CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Phó chủ tịch Vũ Hữu Điền.
Theo nội dung đơn, ông Điền cho biết quyết định rút lui xuất phát từ thay đổi trong kế hoạch cá nhân. Đề xuất này dự kiến được trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 20/4 tới.
Đáng chú ý, quá trình đảm nhiệm các vị trí cấp cao của ông Vũ Hữu Điền tại VPBankS diễn ra với nhiều biến động trong thời gian tương đối ngắn.
Cụ thể, ông Điền được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán này từ tháng 7/2024, sau đó kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc từ tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, ông lần lượt được miễn nhiệm khỏi 2 vị trí này - rời ghế Chủ tịch vào tháng 9/2025, thôi giữ chức Tổng giám đốc và chuyển sang vai trò Phó chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2025.
Dù thời gian gắn bó không dài, ông Vũ Hữu Điền vẫn để lại dấu ấn đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn hoàn tất IPO và đưa cổ phiếu VPX niêm yết trên HoSE vào cuối năm 2025.
Trước khi gia nhập VPBankS, ông Điền là nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - đầu tư. Ông từng làm việc tại Dragon Capital, đảm nhiệm các vị trí như Trưởng bộ phận cấu trúc giao dịch lớn, Thành viên Ban tổng giám đốc và Giám đốc đầu tư Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL).
Theo thông tin từ doanh nghiệp, ông Vũ Hữu Điền tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán TP.HCM, sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Hệ thống Thông tin của Solvay Brussels School of Economics & Management (Bỉ).
Bên cạnh vấn đề nhân sự cấp cao, phiên họp thường niên sắp tới của VPBankS cũng dự kiến thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước, và lợi nhuận trước thuế đạt 6.453 tỷ, tăng 44%.
