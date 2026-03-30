Công ty liên quan ONUS, HanaGold hoãn đại hội sau khi chủ tịch bị bắt

HVA bất ngờ hoãn phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, diễn biến mới sau khi Chủ tịch HĐQT Vương Lê Vĩnh Nhân bị khởi tố trong vụ án tiền số liên quan đến nền tảng ONUS và HanaGold.

Chủ tịch HVA Group Vương Lê Vĩnh Nhân. Ảnh: HVA.

CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA) vừa phát đi thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 trong bối cảnh doanh nghiệp và một số lãnh đạo liên quan đang bị nhắc tên trong vụ án tiền số quy mô lớn.

Theo kế hoạch trước đó, đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 31/3. Tuy nhiên, HVA cho biết do phát sinh “một số điều kiện khách quan” ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức, công ty buộc phải điều chỉnh lịch họp. Thời gian và địa điểm tổ chức mới sẽ được thông báo tới cổ đông trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và điều kiện tổ chức cần thiết.

Doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các công việc liên quan nhằm tổ chức đại hội vào thời điểm phù hợp, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Động thái hoãn đại hội của HVA diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này có liên quan đến vụ án hình sự đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án với các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, một nhóm đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc CTCP Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM, Giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold) cùng một số cá nhân liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, chào bán tới nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Đáng chú ý, ông Vương Lê Vĩnh Nhân hiện đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HVA Group.

Trong thông báo phát đi ngày 23/3, HVA khẳng định Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành vẫn đang hoạt động bình thường; các hoạt động quản trị, vận hành và triển khai kế hoạch kinh doanh của HVA và các đơn vị trong hệ sinh thái vẫn được duy trì ổn định.

“Việc phối hợp, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng là hoạt động nghiệp vụ bình thường trong quá trình vận hành doanh nghiệp. HVA đang chủ động phối hợp theo đúng quy định pháp luật đối với một số nội dung liên quan đến đối tác bên ngoài, trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ”, đơn vị này cho biết.

Riêng đối với ứng dụng HVA, hiện tại, do một số thiết bị liên quan đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ quá trình rà soát, xác minh, chức năng rút tiền trên hệ thống tạm thời chưa thể thực hiện. Đối với chức năng nạp tiền, trên cơ sở ưu tiên bảo vệ người dùng, đặc biệt là những người dùng mới chưa cập nhật đầy đủ thông tin, HVA cũng đang tạm thời khóa chức năng này trong giai đoạn hiện nay.