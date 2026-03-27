Hai cá nhân đứng sau vụ tiền số ONUS, HanaGold

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân và bà Ngô Thị Thảo là những cá nhân giữ vai trò then chốt trong hệ sinh thái ONUS, VNDC và HanaGold, vừa bị khởi tố.

Chủ tịch HVA Group Vương Lê Vĩnh Nhân. Ảnh: FBNV.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, một nhóm đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc CTCP Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM, Giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold) cùng một số cá nhân liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, chào bán tới nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Nhân vật trung tâm Vương Lê Vĩnh Nhân

Tại vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) giữ vai trò chủ chốt trong việc tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, đã chỉ đạo đưa các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả, thao túng, điều chỉnh giá.

Trước khi nổi danh trong giới tiền số, ông Vương Lê Vĩnh Nhân khởi đầu sự nghiệp với nền tảng dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, thay vì gắn bó với ngành y, ông nhanh chóng rẽ hướng sang lĩnh vực công nghệ tài chính và blockchain, trở thành một trong những gương mặt tham gia thị trường fintech tại Việt Nam từ sớm.

Trong hơn 10 năm hoạt động, ông Nhân đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ tài chính. Đây là một trong những người sáng lập VNDC - nền tảng được xem là tiền đề cho sự phát triển của hệ sinh thái ONUS sau này.

Các bị can Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, Vương Lê Vĩnh Nhân (từ trái sang). Ảnh: Cơ quan ANĐT.

Từ năm 2009, ông Nhân giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP TrustPay, đồng thời đồng sáng lập và điều hành VNDC.IO - đơn vị phát triển stablecoin VNDC. Nền tảng này sau đó được mở rộng, phát triển thành ONUS, đạt quy mô hơn 7 triệu người dùng trong và ngoài nước tính đến năm 2025.

Ra mắt năm 2018, VNDC có cơ cấu cổ đông ban đầu gồm CTCP Điện tử kinh tế Việt Nam Vinagroups (10%), CTCP TrustPay (70%), CTCP Đầu tư HVA (10%) và CTCP Dgroup Holdings (10%).

Đến năm 2022, ông Nhân tiếp tục tham gia đồng sáng lập và đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FundGo. Trước khi bị bắt tạm giam, cá nhân này giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HVA Group (UPCoM: HVA), Phó chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam và điều hành quỹ FundGo.

Trong hệ sinh thái liên quan, HVA từng sở hữu cổ phần tại VNDC và tiếp tục rót vốn vào ONUS Chain. Đáng chú ý, đến tháng 10/2025, Vemanti Group đã hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ ONUS, qua đó gia tăng mức độ kiểm soát đối với hệ sinh thái này. Sau thương vụ, ông Nhân trở thành Chủ tịch HĐQT Vemanti Group.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, vị doanh nhân này còn thành lập sàn giao dịch tài sản số DNEX với vốn điều lệ 2 tỷ đồng , đồng thời liên quan đến một số dự án khác như TrustPay hay quỹ điện ảnh FundGo Cinema.

Nữ CEO HanaGold từng lên Shark Tank gọi vốn

Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm, bà Ngô Thị Thảo (còn được biết đến với tên Hana Ngô) là nhà sáng lập kiêm CEO HanaGold.

Theo giới thiệu, CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold định vị là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, theo đuổi mục tiêu số hóa ngành vàng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này phát triển nhiều giải pháp công nghệ, trong đó có ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến cho phép người dùng tham gia từ 100.000 đồng, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông.

Bên cạnh đó, các sản phẩm vàng 24K của HanaGold được tích hợp công nghệ NFC nhằm truy xuất nguồn gốc, đi kèm hóa đơn điện tử để tăng tính minh bạch. Doanh nghiệp cũng triển khai mô hình “HanaGold ATM” - máy bán vàng tự động hoạt động 24/7.

Về nền tảng cá nhân, bà Thảo tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh năm 2016, đồng thời sở hữu các chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng, quản trị điều hành và chuyên môn trong lĩnh vực vàng bạc. Năm 2023, bà hoàn thành chương trình Mini MBA.

CEO HanaGold - bà Hana Ngô. Ảnh: FBNV.

Trước khi khởi nghiệp, bà từng làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big 4, sau đó chuyển sang các lĩnh vực công nghệ, tài chính và fintech. Năm 2019, bà đảm nhiệm vai trò phát triển kinh doanh tại Việt Nam cho một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực kim cương và trang sức.

Đến năm 2020, bà thành lập HanaGold và giữ vai trò CEO. Tính đến năm 2025, bà đồng thời tham gia hoạt động đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tại quỹ FundGo.

Đáng chú ý, năm 2022, bà từng xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 để gọi vốn 200.000 USD đổi lấy 10% cổ phần cho mô hình “tiệm kim hoàn 4.0” HanaGold. Tuy nhiên, thương vụ không thành công khi các nhà đầu tư đánh giá mô hình còn tiềm ẩn rủi ro cao.

Tại thời điểm đó, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, trong đó nhà sáng lập nắm giữ 60%. Doanh thu giai đoạn đầu năm 2022 dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng /tháng.

Tính đến nay, HanaGold đã mở rộng hệ thống với 5 cửa hàng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và Hà Nội.

Doanh nghiệp này cũng có mối quan hệ hợp tác với CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA) của Chủ tịch Vương Lê Vĩnh Nhân.

Theo thỏa thuận chiến lược ký năm 2024, HanaGold được định vị là một mắt xích trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ của HVA với các định hướng như định danh vàng bằng công nghệ NFC, ứng dụng NFT trong lĩnh vực vàng và phát triển các mô hình giao dịch vàng trực tuyến. Tính đến năm 2025, HVA đã rót khoảng 40 tỷ đồng vào HanaGold.