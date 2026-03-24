Ai đứng sau app mua bán vàng số HanaGold?

HanaGold bất ngờ tạm khóa chức năng nạp/rút tiền để phục vụ điều tra do liên quan đến đối tác ONUS. Đây là nền tảng giao dịch vàng số có liên quan đến HVA Group.

CEO HanaGold Hana Ngô (áo vàng) chụp ảnh cùng Chủ tịch HVA Group Vương Lê Vĩnh Nhân (áo xanh). Ảnh: HanaGold.

Ứng dụng giao dịch vàng số HanaGold vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến sự cố tạm khóa chức năng nạp/rút tiền, đồng thời trấn an người dùng về mức độ an toàn của tài sản trên hệ thống.

Cam kết tài sản của người dùng vẫn an toàn

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết đang vận hành trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối pháp luật Việt Nam cùng các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc do cơ quan quản lý ban hành.

Về sự cố hiện tại, HanaGold cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc một số hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS. Do đó, HanaGold cũng bị ảnh hưởng và được yêu cầu phối hợp phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến hoạt động giao dịch, doanh nghiệp cho biết chức năng nạp và rút tiền trên hệ thống hiện tạm thời bị khóa theo yêu cầu của cơ quan chức năng. HanaGold cho biết đang thực hiện phối hợp và tuân thủ theo các hướng dẫn cho đến khi được phép mở lại cổng nạp/rút tiền, cũng như các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc.

Đáng chú ý, HanaGold khẳng định tài sản của khách hàng được bảo vệ an toàn, đồng thời trấn an người dùng không nên hoang mang trước nguy cơ mất tiền hoặc tài sản.

Doanh nghiệp cho biết hệ thống được thiết kế với cơ chế vận hành chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho tài sản của khách hàng. Sau khi hoàn tất quá trình làm việc với cơ quan chức năng, toàn bộ hoạt động của HanaGold sẽ trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, HanaGold khuyến nghị khách hàng không làm theo các hướng dẫn từ bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào liên quan đến việc tham gia các hội nhóm hỗ trợ nạp/rút tiền. Theo doanh nghiệp, đây đều là các hành vi lừa đảo và HanaGold sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh từ những hoạt động này.

Công ty này cũng nhấn mạnh đây là sự cố ngoài ý muốn và doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nhằm sớm đưa hoạt động vận hành trở lại bình thường.

HanaGold kinh doanh gì?

Theo thông tin công bố trên website, CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold định vị là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, theo đuổi mục tiêu số hóa ngành vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đang triển khai một số giải pháp công nghệ đáng chú ý.

Trong đó, ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến cho phép người dùng tham gia với số tiền từ 100.000 đồng, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông, đặc biệt là người trẻ và người có thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, các sản phẩm vàng 24K của HanaGold được tích hợp công nghệ định danh NFC nhằm hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, đi kèm hóa đơn điện tử, qua đó đảm bảo tính minh bạch và giá trị sản phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát triển mô hình “HanaGold ATM” - máy bán vàng tự động hoạt động 24/7, cho phép người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng trong môi trường số.

Năm 2022, bà Ngô Thị Thảo (Hana Ngô), nhà sáng lập kiêm CEO HanaGold, từng xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam để gọi vốn 200.000 USD đổi lấy 10% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ không thành công khi toàn bộ các nhà đầu tư đều từ chối do đánh giá mô hình còn tiềm ẩn rủi ro cao.

Bà Hana Ngô từng lên Shark Tank mùa 5 gọi vốn. Ảnh: Shark Tank.

Tại thời điểm đó, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, trong đó nhà sáng lập nắm giữ 60% cổ phần. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2022, doanh thu của công ty dao động trong khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng .

Hiện nay, HanaGold đã mở rộng mạng lưới với 5 cửa hàng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và Hà Nội.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác với CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA) - đơn vị do ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch HĐQT. Ông Nhân đồng thời giữ vai trò Chủ tịch tại Vemanti Group - doanh nghiệp sở hữu 100% nền tảng tiền số ONUS từ tháng 10/2025.

Theo thỏa thuận chiến lược ký năm 2024, HanaGold được định vị là một mắt xích trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ của HVA với các định hướng như định danh vàng bằng công nghệ NFC, ứng dụng NFT trong lĩnh vực vàng và phát triển các mô hình giao dịch vàng trực tuyến. Tính đến năm 2025, HVA đã rót khoảng 40 tỷ đồng vào HanaGold.