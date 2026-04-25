Thêm nhà băng muốn lập ngân hàng con trong Trung tâm Tài chính

LPBank vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông thành lập pháp nhân 100% vốn để hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, nhằm mở rộng nguồn thu ngoài mô hình truyền thống.

LPBank công bố kế hoạch gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: LPB.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa bổ sung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến chiến lược mở rộng hoạt động và kế hoạch tài chính.

Điểm nhấn trong tài liệu lần này là việc ngân hàng dự kiến xin ý kiến cổ đông về kế hoạch gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Cụ thể, ban lãnh đạo đề xuất thành lập một ngân hàng TNHH MTV do LPBank sở hữu 100% vốn điều lệ để hoạt động tại VIFC.

Theo tờ trình, bước đi này nhằm đón đầu xu hướng hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế, qua đó giúp LPBank đa dạng hóa nguồn thu ngoài mô hình truyền thống. Pháp nhân mới dự kiến tập trung vào các lĩnh vực như dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản số.

Với động thái mới này, LPBank chính thức gia nhập cuộc đua mở pháp nhân tại VIFC cùng hàng loạt ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, HDBank, NamABank, MB, TPBank, SHB.

Song song với chiến lược mở rộng, LPBank cũng trình kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, dựa trên lợi nhuận trước thuế hơn 14.268 tỷ đồng đạt được trong năm 2025.

Ngân hàng đồng thời đề xuất phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm củng cố nội lực phát triển. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, hướng tới mục tiêu giữ chân nhân sự và tạo động lực gắn bó lâu dài cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Về nhân sự, HĐQT trình phương án bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2023-2028 là bà Dương Hoài Liên và ông Phạm Quang Hưng. Ban kiểm soát cũng dự kiến kiện toàn thêm nhân sự có kinh nghiệm từ các tổ chức tín dụng lớn trong và ngoài nước.

Kết thúc quý I/2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng . Thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ. Các nguồn thu ngoài lãi tiếp tục đóng góp tích cực, trong đó lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 252% lên 397 tỷ đồng . Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, mang về gần 76 tỷ đồng so với khoản lợi nhuận chưa tới 5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh, gấp 4 lần cùng kỳ, từ 198 tỷ lên 774 tỷ đồng trong quý I, trở thành khoản mục biến động lớn nhất trong kỳ.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của LPBank đạt 580.859 tỷ đồng , giảm 4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 345.760 tỷ đồng , tăng hơn 2%, trong khi dư nợ cho vay tín dụng đạt 403.026 tỷ đồng , tăng gần 3%. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,84% so với quý trước, còn tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm từ 74% xuống còn 70%, cho thấy áp lực trích lập dự phòng đang gia tăng.