Công ty nhà ông Nguyễn Đức Thụy lên kế hoạch lãi kỷ lục

Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) - nơi gia đình ông Nguyễn Đức Thụy nắm gần 35% vốn - đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay tăng 160%, mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Ông Nguyễn Đức Thụy là cựu Chủ tịch LPBank và hiện đang nắm gần 5% tỷ lệ sở hữu tại LPBS. Ảnh: LPB.

HĐQT Công ty Chứng khoán LPBank (OTC: LPBS) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng , tăng 125% so với mức thực hiện năm 2025 - vốn đã là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp này.

Với kế hoạch doanh thu kể trên, nhà môi giới chứng khoán liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.360 tỷ đồng , cùng tăng 160% so với năm trước.

Nếu hoàn thành kế hoạch này, LPBS sẽ tiếp tục lập kỷ lục lợi nhuận mới, vượt xa kết quả cao nhất từng ghi nhận kể từ khi thành lập.

CHỨNG KHOÁN LPBANK LÊN KẾ HOẠCH LÃI KỶ LỤC KQKD theo năm của Chứng khoán LPBANK. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 Doanh thu tỷ đồng 17 22 79 23 42 193 1687 3800 Lãi ròng

5.4 9 50 -12 14 80 522 1360

LPBS tiền thân là Công ty Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập năm 2009, đổi tên như hiện tại vào tháng 9/2023. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 12.688 tỷ đồng .

Cuối tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thụy - cựu Chủ tịch LPBank, hiện là quyền Tổng giám đốc Sacombank - đã mua gần 63 triệu cổ phiếu LPBS, qua đó sở hữu 4,95% vốn công ty. Trước giao dịch này, ông chưa nắm giữ cổ phần nào tại công ty chứng khoán trên.

Tại LPBS, hai người con của ông Thụy là bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái hiện nắm giữ tổng cộng 30% vốn điều lệ.

Năm 2025, LPBS ghi nhận doanh thu lũy kế xấp xỉ 1.690 tỷ đồng , tăng gấp 9 lần so với năm trước. Trong đó, hoạt động tự doanh đóng góp hơn một nửa doanh thu. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 522 tỷ đồng , cải thiện mạnh so với mức 80 tỷ đồng của năm 2024.

Song song với kế hoạch kinh doanh, HĐQT LPBS mới đây cũng đã thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, công ty sẽ thực hiện IPO trước quý III năm nay, với tối đa gần 141,9 triệu cổ phiếu phát hành thêm, tương đương khoảng 11,2% số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu chào bán thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của LPBS sẽ tăng từ gần 1,27 tỷ cổ phiếu lên tối đa gần 1,41 tỷ cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên khoảng 14.100 tỷ đồng .

Dự kiến thu về tối đa hơn 4.256 tỷ đồng từ đợt IPO, LPBS sẽ phân bổ 50% để đầu tư vào các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi; 45% bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin); 5% còn lại phục vụ hoạt động tự doanh và các hoạt động khác. Toàn bộ số tiền dự kiến được giải ngân trong năm nay.