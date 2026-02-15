Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty nhà ông Nguyễn Đức Thụy lên kế hoạch lãi kỷ lục

  • Chủ nhật, 15/2/2026 11:18 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) - nơi gia đình ông Nguyễn Đức Thụy nắm gần 35% vốn - đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay tăng 160%, mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Ông Nguyễn Đức Thụy là cựu Chủ tịch LPBank và hiện đang nắm gần 5% tỷ lệ sở hữu tại LPBS. Ảnh: LPB.

HĐQT Công ty Chứng khoán LPBank (OTC: LPBS) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, tăng 125% so với mức thực hiện năm 2025 - vốn đã là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp này.

Với kế hoạch doanh thu kể trên, nhà môi giới chứng khoán liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.360 tỷ đồng, cùng tăng 160% so với năm trước.

Nếu hoàn thành kế hoạch này, LPBS sẽ tiếp tục lập kỷ lục lợi nhuận mới, vượt xa kết quả cao nhất từng ghi nhận kể từ khi thành lập.

CHỨNG KHOÁN LPBANK LÊN KẾ HOẠCH LÃI KỶ LỤC
KQKD theo năm của Chứng khoán LPBANK. Dữ liệu: BCTC DN.
Nhãn2019202020212022202320242025KH 2026
Doanh thu tỷ đồng 172279234219316873800
Lãi ròng
5.4950-1214805221360

LPBS tiền thân là Công ty Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập năm 2009, đổi tên như hiện tại vào tháng 9/2023. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 12.688 tỷ đồng.

Cuối tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thụy - cựu Chủ tịch LPBank, hiện là quyền Tổng giám đốc Sacombank - đã mua gần 63 triệu cổ phiếu LPBS, qua đó sở hữu 4,95% vốn công ty. Trước giao dịch này, ông chưa nắm giữ cổ phần nào tại công ty chứng khoán trên.

Tại LPBS, hai người con của ông Thụy là bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái hiện nắm giữ tổng cộng 30% vốn điều lệ.

Năm 2025, LPBS ghi nhận doanh thu lũy kế xấp xỉ 1.690 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với năm trước. Trong đó, hoạt động tự doanh đóng góp hơn một nửa doanh thu. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 522 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức 80 tỷ đồng của năm 2024.

Song song với kế hoạch kinh doanh, HĐQT LPBS mới đây cũng đã thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, công ty sẽ thực hiện IPO trước quý III năm nay, với tối đa gần 141,9 triệu cổ phiếu phát hành thêm, tương đương khoảng 11,2% số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu chào bán thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của LPBS sẽ tăng từ gần 1,27 tỷ cổ phiếu lên tối đa gần 1,41 tỷ cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên khoảng 14.100 tỷ đồng.

Dự kiến thu về tối đa hơn 4.256 tỷ đồng từ đợt IPO, LPBS sẽ phân bổ 50% để đầu tư vào các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi; 45% bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin); 5% còn lại phục vụ hoạt động tự doanh và các hoạt động khác. Toàn bộ số tiền dự kiến được giải ngân trong năm nay.

Ông Nguyễn Đức Thụy và con trai nắm gần 27% vốn Chứng khoán LPBank

Ông Nguyễn Đức Thụy và con trai Nguyễn Xuân Thái vừa nhận chuyển nhượng hơn 234 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán LPBank, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 26,93% vốn.

16:39 1/2/2026

Lợi nhuận LPBank tăng hơn 30 lần sau một thập kỷ

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và hợp nhất cả năm 2025 với kết quả tăng trưởng mạnh, lập kỷ lục mới về lợi nhuận.

18:45 21/1/2026

Logo Sacombank xuất hiện tại 'đại bản doanh' của Thaigroup

Logo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức xuất hiện tại tòa nhà ThaiSquare The Merit - “đại bản doanh” của Thaigroup - thay thế cho logo LPBank.

11:50 20/1/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Chứng khoán LPBank LPBS Nguyễn Đức Thụy bầu Thụy

    Đọc tiếp

    Cuc Thue len tieng viec cong chuc 'tiep tay' mua ban hoa don hinh anh

    Cục Thuế lên tiếng việc công chức 'tiếp tay' mua bán hóa đơn

    26 phút trước 11:26 15/2/2026

    0

    Vừa qua, trong một số vụ mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hoàn thuế... có sự tiếp tay của công chức thuế. Lãnh đạo ngành thuế đánh giá đây là sự việc đau xót, đề nghị tăng cường quản lý cán bộ, công chức.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý